臉書提醒新增照竟是「小龍女」！　高嘉瑜：認不出還是開玩笑...

▲高嘉瑜撞臉味全龍啦啦隊員。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蕭羽耘／台北報導

「港湖女神」民進黨立委高嘉瑜熱愛唱歌，但最近卻被發現偷偷兼職「啦啦隊員」，引發PTT鄉民熱烈討論，最終發現原來是味全龍啦啦隊小龍女成員「小映」撞臉委員。由於兩個人太過神似，高嘉瑜28日忍不住分享，遭臉書提醒可能有人發布有關自己的照片，沒想到照片當事人是小映，也讓她直呼：「是真得認不出來，還是開玩笑啦！」

高嘉瑜27日在臉書PO出啦啦隊員小映的照片，自嘲「隱藏技能曝光、不只會唱歌」，還有不少人詢問她何時開始兼職職棒啦啦隊員，引起廣大迴響。不少網友熱議「真的有像」、「被歌喉耽誤的啦啦隊員笑死」、「面臨財務危機，被迫兼差打工」、「哈哈那個神韻真的有像欸」、「斜槓立委呀」、「唱首歌來聽就知道了」。

此外，有球迷也把小映跟高嘉瑜的照片對比，在IG限時動態上舉辦票選，有高達79％的網友認為像，不過小映則笑稱「我是覺得不像喔」。

高嘉瑜今天又在臉書PO出一張照片，內容是被臉書提醒，有人新增「可能有你在內的照片」，只見臉書人臉偵測，框住的人是「啦啦隊員小映」。這也讓高嘉瑜直呼：「臉書很會，竟然還真的有鄉親問我，是不是去跳啦啦隊，是真得認不出來還是開玩笑啦！」