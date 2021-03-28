「大牌長榮」成各國衛星打卡熱點！美國超狂解析度　網：地球塞子

▲長榮貨輪「長賜號」擱淺於蘇伊士運河。（圖／路透）



記者黃可昀／綜合報導

長榮海運貨輪「長賜號」（Ever Given）仍卡在蘇伊士運河，持續造成歐亞貨運交通癱瘓。美國Maxar公司透過衛星拍攝，記錄下長賜號最新狀況，挖土機仍繼續賣力地挖掘附近泥沙，蘇伊士運河南方海域則累積了超過120艘船舶，全都滯留在海上無法通行，台灣網友看了都苦笑說，「大牌長榮（大排長龍）變成太空拍照打卡熱點了」。

從美國Maxar公司拍攝的衛星圖來看，長賜號仍硬生生地卡在蘇伊士運河，挖沙作業仍緩慢進行中，周圍停了些許被卡住的船隻，視角拉到南方海域更壯觀，至少120艘船漂在海上過不去，宛如在開「貨運船聚」。

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Our WorldView-3 #satellite collected high-resolution imagery this morning, March 27, 2021, of the #SuezCanal and efforts... 由 Maxar 發佈於 2021年3月27日 星期六

照片被網友轉發到PTT討論，「大牌長榮卡在蘇伊士運河上，世界各國的衛星都爭相跑去拍照打卡」，包括美國Maxar、土耳其觀測衛星Gokturk-1、法國airbus space、中國海絲一號等等，各國的衛星都來朝聖大牌長榮，可見這真是「從太空都看得到的錯」。

網友紛紛留言，「史上最強廣告，還不用付錢XD」、「趁勢在貨櫃上鋪巨型台灣國旗或標語阿」、「品牌行銷太成功了吧= =」、「從太空看見地球的塞子」、「美國的根本空拍機解析度吧」、「EVER GIVEN變大炮偷拍測試對象的感覺，看誰家大炮強XD」、「台灣福衛的相片像得散光一樣，最不清楚。」