長榮貨輪有望今明脫困！船身懸兩岸　專家曝關鍵點「恐裂成2段」

▲ 長榮貨輪「長賜號」23日擱淺蘇伊士運河至今已5天，當局仍在努力協助其脫困。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

長榮海運貨櫃輪「長賜號」擱淺蘇伊士運河已經進入第5天，救援工作仍在繼續。蘇伊士運河管理局（SCA）主席拉比耶（Osama Rabie）表示，長賜號有可能在今天或明天就能脫困；但海事歷史學家梅爾科利亞諾（Sal Mercogliano）擔心，長賜號的船首和船尾被卡在運河的對岸，這會讓船身在退潮時承受巨大壓力，進而讓它裂成兩段。

據《衛報》報導，拉比耶在27日表示，長賜號的船尾已開始移動，方向舵和螺旋槳也重新開始運作，但不斷變化的潮水又讓救援工作遇到困難。拉比耶補充道，「長賜號受困之處的土壤難以處理，因為船的大小和裝載貨物都會影響潮汐」，不過他希望不必訴諸最後手段，即卸下貨櫃讓船隻變輕。

▲若長賜號需要卸下貨櫃才能脫困，那就需要耗時數週來完成。（圖／達志影像／美聯社）

當被問及長賜號何時才能脫淺時，拉比耶透露，「今天或明天都有可能，這取決於潮汐。」據悉，長賜號難以脫困的關鍵問題在於它的體積過於龐大，重量也不輕。海事專家康拉德（John Konrad）解釋，他們可能會採用「反向扭曲」（backwards twist）的技術，讓長賜號脫困，即是讓拖船以逆時針的方式旋轉船身，再從船首周圍挖沙，以將船從岸邊拖出。

長賜輪的技術管理業者「貝仕船舶管理公司」（BSM）表示，吸沙挖泥船已在26日抵達現場，它每小時可以轉移2000立方公尺的沙，「現在的重點是通過疏浚來清除船首周圍的沙子和泥漿。」如果拖拽和疏浚失敗，那最壞的情況就是，這艘船必須卸下裝載的2萬個貨櫃，而這個過程需要依靠特別的起重機和其他設備，並可能耗時數週。

▲長賜號的船身被懸在蘇伊士運河兩岸中間，因此可能有裂成兩段的風險。（圖／路透）

專家還指出，長賜號的船首和船尾被卡在運河的對岸，這可能是讓問題複雜化的另一個關鍵因素。海事歷史學家梅爾科利亞諾（Sal Mercogliano）指出，長賜號目前所在的位置相當危險，因為它的船身被懸在兩端，這會讓船身在退潮時承受巨大壓力，進而讓它裂成兩段，「對於埃及人在船旁肆意挖泥的行為，我有一些保留意見。清除泥沙聽起來是個好主意，但這需要經過評估才能進行」。

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