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非洲「海盜肆虐」貨輪不敢改道！　航運業者求海軍護衛

記者張方瑀／綜合外電報導

長榮貨輪長賜號（Ever Given）23日在蘇伊士運河擱淺，狀況至今尚未排除，許多航運公司考慮繞道非洲好望角；而一旦選擇繞遠路必須面對的不僅是時間、燃料費翻倍，可能還會面臨在非洲東岸的索馬利亞海盜威脅，目前已有航運公司希望能援請海軍在該區協助護衛。

▲▼長榮貨輪長賜號擱淺，蘇伊士運河管理局公布救援現場照片。（圖／蘇伊士運河管理局臉書）

▲蘇伊士運河管理局公布救援現場照片。（圖／蘇伊士運河管理局臉書）

根據BBC和《金融時報》報導，非洲東岸的索馬利亞海盜猖獗，時常傳出脅持商船，甚至是殺害船員的事件。如今蘇伊士運河堵塞，許多貨輪有可能要將航道改繞南非好望角，不可避免地經過海盜地區，美國海軍第五艦隊消息人士透露，目前已有多家國際航運公司，開始調查該地區的海上安全。

香港付貨人委員會（The Hong Kong Shippers' Council）主席林宣武（Willy Lin）表示，他們可能會要求海軍軍艦協助保護該地區船隻。《勞埃德船舶日報》執行總編米德（Richard Meade）則認為，非洲的海盜風險被誇大了。

米德向BBC表示，「雖然我們在幾年前能看到索馬利亞的海盜活動激增，但這在很大程度上都已得到控制，事實上現在西非的幾內亞灣也是海盜熱點，但從現實上來看，還是有很多船隻在該處安全地航行。」

依照目前的長賜號的脫淺進度，蘇伊士運河可能長達數周無法通行，若以一艘從中東航向歐洲的超大型油輪而言，繞道好望角代表航程將劇增9656公里，光是燃料費用預估將增加30萬美元（新台幣858.9萬元）。

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