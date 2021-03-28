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加州灣區屁孩發起「打亞裔巴掌」挑戰　專挑老人、女性下手

▲▼過去1年亞裔受歧視嚴重！　示威者上亞特蘭大街頭：停止亞裔仇恨。（圖／路透）

▲亞裔在過去一年來飽受各種歧視，甚至被攻擊，因此發起遊行反對歧視。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美國近期攻擊亞裔案件暴增，甚至還因此在各地出現反種族歧視、反對對亞裔施暴的遊行。不過近日在美國的社群媒體上，卻有人發起「打亞裔巴掌挑戰」（Slap an Asian Challenge），主要響應族群以青少年為主，尤其以老人、女人為主要下手對象。

根據灣區ABC電視台報導， 這項在社群上發起的所謂「挑戰」，煽動美國青少年在灣區大眾運輸或公共場所搧亞裔耳光，其中一篇貼文指出，灣區19日已發生一起與這項「挑戰」有關的攻擊事件。另有一名推特用戶說，「一群至少5人的青少年在大眾運輸上搧亞裔耳光，針對的都是老年人和女性，請小心！」

▲▼紐約「反對仇恨亞裔」遊行。（圖／路透）

▲「打亞裔巴掌挑戰」，以女性和老人為主要攻擊對象。（圖／路透）

舊金山警方對此表示，他們截至目前還沒有接獲任何有關報案，為謹慎起見，已對舊金山交通局及其他交通單位發出警報，要求他們留意是否有這類暴力事件。

舊金山警方在推特上說，「我們還未發現任何與貼文有關的事件，因此無法證實打巴掌行動是否已在灣區發生。我們呼籲，若有人在舊金山遭遇暴力，請向警方報案。事發當時或出現緊急狀況，請撥打911。」

舊金山市政府和警局還宣布了多項保護亞裔的新計劃，包括增派人手，在舊金山主要社區進行24小時巡邏，維護亞裔社區的安全。各界人士都在聲援亞裔社區，一群舊金山消防員本周表示，將自願巡邏，遏制街頭暴力。

針對「掌摑亞裔挑戰」，民眾在社群上紛紛譴責這種行為是「噁心的懦夫行為」，應該被所有善良的民眾所唾棄。

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