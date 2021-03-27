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社會 社會焦點 保障人權

每月平均生日4次！騙慶生橫行新北狂吃霸王餐　警怎抓都不怕

記者陳豐德／新北報導

新北市新莊區一名張姓男子，屢次佯稱要替自己慶生，到卡拉OK店家白吃白喝後就雙手一攤說「我沒錢！」讓店家氣憤報警逮人，這才發現他近年來「每月平均生日4次」，手法如出一轍，利用這樣詐騙手法飲酒狂歡，至今已經欠下20多萬餐費，成為霸王餐慣犯，讓許多店家氣得牙癢癢，互相通報將他列為拒絕往來戶。

▲▼新莊霸王餐慣犯一個月慶生白吃4次讓店家抓狂。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲新莊霸王餐慣犯一個月慶生白吃4次讓店家抓狂。（圖／記者陳豐德翻攝）


據了解，這名29歲的張男，3月12日凌晨4時，從北市搭乘小黃到瓊林路一家卡拉OK，上車後還跟司機說「今天我生日，陪我唱歌多給你車資1500元」，陳姓運將心想，陪唱歌半小時可賺1500元，這麼好康不賺白不賺，於是開心的陪他進到卡拉OK內。

期間張男不斷飲酒吃肉，半小時後他已不勝酒力，運將向他索取陪慶生及車資共2425元，但他卻雙手一攤表示身上沒半毛錢，店家一聽也傻眼，張男白吃白喝讓店家損失酒菜及場地費3000多元，轄區員警抵達將他帶回偵辦，依詐欺得利罪送辦。

事隔不到8天，22日晚上他又故技重施，依樣畫葫蘆跑到新莊瓊林路另一家卡拉OK，這次他一樣跟店家誆稱自己身上帶著新臺幣三萬元要慶生，要店家將好酒好肉端上桌，他一個人消費了高粱酒1瓶、各類菜色、甜點8個、水餃1份，還要店家幫他買蛋糕，一共消費新臺幣4800元，張男獨自在店內吃飽喝足，凌晨3時許店家向他索討費用，他一樣說沒錢被扭送警局。

當時員警看到他立刻就認出是白吃白喝慣犯，詢問他：「你是不是又生日了？」張男似乎對自己的犯罪行為不以為意，最後被依詐欺罪送辦，警方估計他用這樣的手法一個月至少詐騙4次得逞，也呼籲其他店家要提高警覺，避免再受騙上當。

▼遭騙的的歌友會店家。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼新莊霸王餐慣犯一個月慶生白吃4次讓店家抓狂。（圖／記者陳豐德翻攝）

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