18歲情侶「6萬假鈔」買2支哀鳳甩手變賣　贓款死不交出慘遭羈押

記者陳豐德／新北報導

新北市一對18歲情侶檔缺錢花用，竟異想天開以6萬元佯稱要購買iPhone 12、iPhone 12 pro max各1支，並約在新莊區面交，情侶檢查完手機沒有缺損後，將一疊千元鈔遞給賣家隨即跳上機車離去，賣家清點發現拿到的竟是假鈔，警方獲報後以車追人，8小時後在板橋區逮捕情侶檔，但手機早已被2人變賣，由於2人不願配合交出贓款，最後被法院裁定羈押。

▲18歲情侶假鈔買2支哀鳳12到西門町通訊行變賣。（圖／記者陳豐德翻攝）



22日傅姓男子在臉書二手愛鳳手機買賣區向被害人韓姓賣家（29歲）詢問是否有iPhone 12可議價，雙方談妥以6萬元交易iPhone 12 128G、iPhone 12 pro max 256G各1支，傅男並要求新莊面交，賣家原本對新莊地區並不熟悉，但傅男誆稱如果沒辦法約在新莊，就要另找其他賣家；生意上門，哪有不同意的道理，被害人於是依照對方建議約在新莊建國一街海釣場外交易。

22日下午15時，韓姓賣家拿著2支iPhone 手機抵達，傅男騎車載著女友一起到場，按照買賣慣例檢查手機沒有缺損後，立刻拿了「6萬元現鈔」塞給韓姓賣家，轉頭就跨上機車猛催油門離開。韓男點了點現鈔發現材質不太對，仔細一看竟是玩具假鈔，他回過頭來發現情侶檔早已不見蹤影，於是立即撥打電話向警方報案。

▼情侶所持假鈔。（圖／記者陳豐德翻攝）



轄區新莊警分局接獲報案，調閱監視器，鎖定這對情侶檔騎機車逃逸，回到板橋住家後開車出門，直接到西門町的手機通訊行，將剛得手的2支手機變賣換現，「假鈔換真機」拿到新臺幣5萬元。轄區新莊警方不到8小時按圖索驥找上門，情侶檔還躲在家中不願開門配合，員警聲請拘票後，將二人拘提到案，也搜出2人拿到通訊行變賣手機的單據，罪證確鑿。

警方懷疑兩人是否還用相同手法詐騙其他被害人，正擴大清查，也呼籲民眾能踴躍出面指認，員警將2人依偽造貨幣及詐欺等罪送辦，由於2人不交出贓款，最後被法院裁定羈押。

▼情侶騙到哀鳳後騎上機車逃逸。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼以為躲家中不開門就沒事，情侶被警方拘提到案。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼佯稱要去釣魚約在海釣場外交易。（圖／記者陳豐德翻攝）



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