　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

18歲情侶「6萬假鈔」買2支哀鳳甩手變賣　贓款死不交出慘遭羈押

記者陳豐德／新北報導

新北市一對18歲情侶檔缺錢花用，竟異想天開以6萬元佯稱要購買iPhone 12、iPhone 12 pro max各1支，並約在新莊區面交，情侶檢查完手機沒有缺損後，將一疊千元鈔遞給賣家隨即跳上機車離去，賣家清點發現拿到的竟是假鈔，警方獲報後以車追人，8小時後在板橋區逮捕情侶檔，但手機早已被2人變賣，由於2人不願配合交出贓款，最後被法院裁定羈押。

▲▼18歲情侶假鈔買2支哀鳳12變賣，贓款不交出遭羈押。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲18歲情侶假鈔買2支哀鳳12到西門町通訊行變賣。（圖／記者陳豐德翻攝）

22日傅姓男子在臉書二手愛鳳手機買賣區向被害人韓姓賣家（29歲）詢問是否有iPhone 12可議價，雙方談妥以6萬元交易iPhone 12 128G、iPhone 12 pro max 256G各1支，傅男並要求新莊面交，賣家原本對新莊地區並不熟悉，但傅男誆稱如果沒辦法約在新莊，就要另找其他賣家；生意上門，哪有不同意的道理，被害人於是依照對方建議約在新莊建國一街海釣場外交易。

22日下午15時，韓姓賣家拿著2支iPhone 手機抵達，傅男騎車載著女友一起到場，按照買賣慣例檢查手機沒有缺損後，立刻拿了「6萬元現鈔」塞給韓姓賣家，轉頭就跨上機車猛催油門離開。韓男點了點現鈔發現材質不太對，仔細一看竟是玩具假鈔，他回過頭來發現情侶檔早已不見蹤影，於是立即撥打電話向警方報案。

▼情侶所持假鈔。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼18歲情侶假鈔買2支哀鳳12變賣，贓款不交出遭羈押。（圖／記者陳豐德翻攝）

轄區新莊警分局接獲報案，調閱監視器，鎖定這對情侶檔騎機車逃逸，回到板橋住家後開車出門，直接到西門町的手機通訊行，將剛得手的2支手機變賣換現，「假鈔換真機」拿到新臺幣5萬元。轄區新莊警方不到8小時按圖索驥找上門，情侶檔還躲在家中不願開門配合，員警聲請拘票後，將二人拘提到案，也搜出2人拿到通訊行變賣手機的單據，罪證確鑿。

警方懷疑兩人是否還用相同手法詐騙其他被害人，正擴大清查，也呼籲民眾能踴躍出面指認，員警將2人依偽造貨幣及詐欺等罪送辦，由於2人不交出贓款，最後被法院裁定羈押。

▼情侶騙到哀鳳後騎上機車逃逸。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼18歲情侶假鈔買2支哀鳳12變賣，贓款不交出遭羈押。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼以為躲家中不開門就沒事，情侶被警方拘提到案。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼18歲情侶假鈔買2支哀鳳12變賣，贓款不交出遭羈押。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼佯稱要去釣魚約在海釣場外交易。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼18歲情侶假鈔買2支哀鳳12變賣，贓款不交出遭羈押。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼18歲情侶假鈔買2支哀鳳12變賣，贓款不交出遭羈押。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼18歲情侶假鈔買2支哀鳳12變賣，贓款不交出遭羈押。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼18歲情侶假鈔買2支哀鳳12變賣，贓款不交出遭羈押。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼18歲情侶假鈔買2支哀鳳12變賣，贓款不交出遭羈押。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼18歲情侶假鈔買2支哀鳳12變賣，贓款不交出遭羈押。（圖／記者陳豐德翻攝）

連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

案發現場／狠奪夫妻雙命竟扯乾爹不倫戀！起底蛇蠍女「大學一次交8男友」

案發現場／角頭設局狙殺！天道盟蝗蟲兄弟遭「M16步槍掃射」慘死摩鐵

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

ET快訊
H＆M遭大陸電商全面封殺　450家分店從地圖上消失了
快拿身分證來對　「中3碼」爽玩劍湖山99元
受邀活動打工！2女學生輪流遭工作人員性侵　她回家縮桌底崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

護理師爬金龍山慘遭洗劫丟包　1嫌收押供出「與舅舅共謀」

人夫爽洗台灣浴…自喊「軟軟不好吃」！小三羞回：今天夠硬，手痠死

看準Switch遊戲夯！他用臉書網拍使詐　包租公百萬帳戶慘遭警示

酒後假好心送小姐回家　尾隨進暗巷撲倒強吻指侵！渣男下場曝

高雄監獄集體性霸凌...他「遭6獄友玩弄」2個月！淚曝：沒有人救我

民進黨幹部家族企業驚傳跳票　五金廠現狀曝！唯一員工：董座在越南

前妻另結新歡他也吃醋森77　持老虎鉗樓梯間埋伏怒毆情敵

獨／台東火燒車...他「怪手翻覆車身」滅火！下秒火舌猛竄越燒越旺

Bump嗆前妻像貴婦奈奈道歉沒事　前任批愛美教主「愛露鮑」慘了

台南市永康汙水處理廠發生工安意外　工人摔落抽水池頭部受傷送醫

鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

貪快惹禍！婦人跨雙黃線過馬路　騎士擦撞雙倒地怒飆：衝沙啦！

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金 放棄百萬月薪！5月帶球嫁男公關

宥勝第一次養寵物「直接領養3隻貓！」　全家只有他過敏...女兒：你回家戴口罩

So Red女生登《玩很大》全賴床叫不醒　音樂超大聲繼續睡...李玖哲傻眼「起來！！」

優惠不打烊！ 肯德基推餐點代碼券激省5千元

護理師爬金龍山慘遭洗劫丟包　1嫌收押供出「與舅舅共謀」

人夫爽洗台灣浴…自喊「軟軟不好吃」！小三羞回：今天夠硬，手痠死

看準Switch遊戲夯！他用臉書網拍使詐　包租公百萬帳戶慘遭警示

酒後假好心送小姐回家　尾隨進暗巷撲倒強吻指侵！渣男下場曝

高雄監獄集體性霸凌...他「遭6獄友玩弄」2個月！淚曝：沒有人救我

民進黨幹部家族企業驚傳跳票　五金廠現狀曝！唯一員工：董座在越南

前妻另結新歡他也吃醋森77　持老虎鉗樓梯間埋伏怒毆情敵

獨／台東火燒車...他「怪手翻覆車身」滅火！下秒火舌猛竄越燒越旺

Bump嗆前妻像貴婦奈奈道歉沒事　前任批愛美教主「愛露鮑」慘了

台南市永康汙水處理廠發生工安意外　工人摔落抽水池頭部受傷送醫

MUJI求生慾旺盛！　中國官網明顯標註「使用新疆棉」

護理師爬金龍山慘遭洗劫丟包　1嫌收押供出「與舅舅共謀」

女主播「不抽煙不下廚」罹肺腺癌零期！醫曝1關鍵：多做是好事

峮峮入主《RUN新聞》 KID霸氣宣稱買房祝賀？!

外酥脆內Q軟！新莊排隊地瓜球　還有現炸白糖粿、加花生粉超邪惡

人夫爽洗台灣浴…自喊「軟軟不好吃」！小三羞回：今天夠硬，手痠死

浪貓跑來睡車上跌倒！　引擎蓋留下「灰塵貓拓」笑瘋千人

養7天就被棄養！　米克斯「怕又去流浪」老皺眉頭...有家後終笑了

福原愛媽「沒立場待江家了」返日有原因！看女兒談高帥男：第一次聽說

宋兆文／回答陳曦快評「三問邱國正」

社會熱門新聞

越南老婆「厭世臉」落跑　台男癡情等她回來

建中生尋妹…連戰子幫忙　尋獲已成屍

女駕駛不治！國1重大車禍肇事原因曝　2車頭尾消失

越南老婆逃婚　千人一看照片懂了：難怪逃跑

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金　5月帶球嫁男公關

即／台南凶殺命案！男猛砍女友媽、阿嬤　1死1傷

宜蘭女爬抹茶山失聯！最後影像曝光

快訊／國1「2車對撞」車頭消失　1女命危、1男輕傷

2女學生「輪流遭活動工作人員性侵」！她回家縮桌底崩潰

白車硬衝校門斑馬線險撞學生　無良駕駛找到了

神秘女車陣跳舞　民驚：10m外有四面佛

G奶網紅被揉胸頂臀　鄧佳華判賠13萬760元確定

78歲翁悶死腦麻女兒！兒子開庭求情

網紅公布口交惡徒姓名　辣嗆南投縣警局

更多熱門

相關新聞

玩鬼屋密室逃脫！2對情侶嚇到「互換女友」

玩鬼屋密室逃脫！2對情侶嚇到「互換女友」

密室逃脫遊戲越來越興盛！不過，河南商丘日前有2對情侶組隊去玩「鬼屋」密室逃脫，未料4人被扮成鬼的工作人員嚇個半死，一陣混亂中還交換了女友抱在一起，其中一對情侶甚至當場吵了起來，讓現場員工看傻眼，下秒快步離開現場。畫面曝光後，笑翻不少網友。

9字頭慘殺3字頭！「鬼城之首」翻身　他曝當年「接刀手」現況

9字頭慘殺3字頭！「鬼城之首」翻身　他曝當年「接刀手」現況

男帶女友吃火鍋　她一開Google評論傻了：渣

男帶女友吃火鍋　她一開Google評論傻了：渣

案發現場／啃老逆子殺父111刀　母哭求判死

案發現場／啃老逆子殺父111刀　母哭求判死

無照賓士男撞死重機騎士　網PO：目擊他尬BMW

無照賓士男撞死重機騎士　網PO：目擊他尬BMW

關鍵字：

哀鳳情侶新莊面交假鈔

讀者迴響

熱門新聞

正妹PO「孫生私訊搭訕截圖」公審！本尊反擊了

KTV慶生撒冥紙　4人穿麻衣跪地上爬！

越南老婆「厭世臉」落跑　台男癡情等她回來

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

長榮貨輪堵蘇伊士運河　內行人：船長不用跑了

媽媽過世！2.7公克肉球喝奶求生

建中生尋妹…連戰子幫忙　尋獲已成屍

獨／張鮭魚之夢不忍了　要漢來海港、福勝亭道歉

彰化超狂名店「要買才能進來」！在地人揪團朝聖

小姨子偷情姊夫！玩膩提分手慘遭殺害亡

福原愛被親媽氣炸…打電話給江宏傑

空姐喝醉路倒被帶走！警驚逮撿屍

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

噴100萬「越南妻來台1個月落跑」！夫當街潑屎

女駕駛不治！國1重大車禍肇事原因曝　2車頭尾消失

更多

最夯影音

更多
鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！
白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面