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月薪4w7餐廳經理偷媽護照　「1本賣1萬」加拿大被截..下場曝光

▲▼護照，台灣護照，中華民國護照。（圖／記者蔡玟君攝）

▲汐止一名孫姓餐廳經理，竟偷媽媽護照並把自己的護照共2本，以1本1萬賣給黃男。（圖／記者蔡玟君攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北1名孫男擔任餐廳經理，但因缺錢竟偷拿母親的護照及自己的護照，以1本1萬元價格，賣給黃姓男子淪為黑市，事後為掩蓋罪刑，竟向警局報案謊稱護照遺失。豈料，孫男護照被換照片，遭陌生人持護照從巴西聖保羅機場前往加拿大遭眼尖海關攔下，並通報移民署。士林地院依違反護照條例及供他人冒名使用判1年4月。

新北市汐止區孫姓男子於2019年6月間從母親房間櫃子裡偷走護照，再把自己的護照以1本1萬元代價共2本出售給黃姓男子，他為掩飾罪刑，竟在同年7月31日向汐止分局報案，謊稱護照遺失。

豈料孫男賣掉的護照在同年7月13日竟出現在巴西聖保羅機場，這本護照只被換了照片，不詳人士持變造的護照，打算搭乘巴拿馬航空入境至加拿大遭攔下護照照片與資料不符合，我國移民署於同年7月15日接獲加拿大通報，全案由移民署事務大隊依法送辦。

孫男於警詢、偵查及法院準備程序時均坦承不諱。法官認為孫男明知護照是供個人入出國境旅行、就業、就學，以及在境外請求外國政府提供必要協助的重要身分憑證，絕不能輕率提供他人使用，甚至販售他人牟利，但他竟貪圖不法利益，將護照出售，並在販賣護照後，甚至為了脫罪、避免事跡敗露跑去報案謊稱護照遺失。

士林地院，認孫男行為將助長國際間偷渡犯行猖獗，並嚴重影響我國的國際聲譽，全案依買賣護照罪，判處有期徒刑1年2月；且謊報遺失護照，以供他人冒名使用罪，處有期徒刑4月，可易科。全案仍可上訴。

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