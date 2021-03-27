如鬼上身！他拾獲劍斧法器竟沿路揮砍　警濺血制伏他：我怎會這樣

▲桃園市潘姓男子今年1月間在大園區某空屋拾獲一把長劍與斧頭，因一路揮砍被路人報警，甚至還持劍攻擊員警受傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市潘姓男子今年1月間在大園區一處空屋內拾獲1把長劍、斧頭等疑似法器用品在路上揮舞，因行為怪異被路人發現報警，大園警分局3名員警到場處理時，潘疑似鬼上身竟持劍斧向員警揮舞攻擊，其中王姓員警手指被砍當場血流不止，其餘2人則以盾牌趁亂制服潘男送辦；潘在偵訊時坦承持有劍斧，但自己似乎處在半清醒狀態，不清楚為何會攻擊員警，桃檢偵結依重傷害未遂罪嫌將潘男提起公訴，並建請法院審酌其精神狀態。

檢警調查，50歲的潘姓男子在今年1月21日上午10時許，在台61快速道路大園區與桃25號路口一處空屋內拾獲1把長劍與斧頭等疑似法器，結果竟沿路揮舞嚇壞路人，大園警方局接獲報案後，張姓、王姓與林姓3名員警攜帶盾牌到場處理，見潘男揮舞劍斧，喝令其放下手中劍斧以避免傷人，但潘男疑似鬼上身，根本不理會，員警手持盾牌上前欲制服時，潘以劍斧攻擊員警。

▲桃園市潘姓男子今年1月間在大園區某空屋拾獲斧頭與長劍，還持劍攻擊員警受傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

其中王姓員警閃避不及，手指被砍傷當場血流不止，其餘2名員警即時閃並合力將抓狂的潘男制伏，王員也奮力協助與支援警力合力扣下潘男手中的劍斧等凶器，王被送醫治療後縫了4針，所幸沒有生命危險，潘男則被移送桃檢偵辦。

潘男在偵訊時坦承拾獲劍斧在路上行走，辯稱看到警察拿盾牌朝他過來，本能以手中劍斧向員警揮舞，當時處於「半清醒」狀態，知道自己面對的是警察，曾有壓抑自己不要攻擊警察，但就是無法控制自己，不知道當時為何會這樣？

檢方根據警方提供秘錄器光碟影片，潘手持劍斧朝著員警頭部、上半身與下肢等處攻擊，王員被砍傷左手拇指後送醫縫了4針，並有查扣的長劍與斧頭等法器佐證；檢方審酌，潘盤手持長劍與斧頭，這些法器均具危險性，且潘緊握一直未鬆手，才導致警方以盾牌自我防衛，已觸犯重傷害未遂、妨害公務等罪嫌，從重依重傷害未遂罪嫌將潘起訴。

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