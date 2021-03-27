嘉縣社工日表揚　表揚資深與績優社工

▲嘉縣社工日表揚資深、績優社工 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

4月2日全國社工日，嘉義縣長翁章梁26日在仁義湖岸大酒店表揚多位資深與績優社工。曾擔任11年社會局長的翁章梁表示，社工的工作很辛苦，別人是「遊山玩水」，社工是「上山下海」，社會上很多家庭和角落非常需要社工介入處理問題，社工夥伴無私奉獻社會的精神，令人敬佩與感動。



為勉勵及肯定社工夥伴，嘉義縣社會局26日在仁義湖岸大酒店及櫻田牛埔農場舉辦「110年度社工日暨社工支持系列活動」，邀請嘉義縣相關單位社工及社福團體機構社工人員共襄盛舉。

到場為這群默默耕耘的社工夥伴加油打氣的翁章梁，致贈每位社工金莎巧克力花束，感謝大家一年來的辛苦，並頒獎表揚22位服務公私部門社福相關體系20年以上資深社工「資深敬業獎」，以及頒發表揚5位榮獲衛生福利部全國社會工作專業人員績優奬的社工與督導。

翁章梁擔任嘉義縣社會局長期間，爭取增加社工人力、提高社工薪資待遇、強化社工人身安全與建立社工友善職場環境，擔任縣長後更增加高級社會工作師職缺，希望留任更多優秀社工。

面臨多元複雜的社會問題，翁章梁認為社工責無旁貸，他期許社工提升專業能力，提供更適切的專業服務。



社工人員因經常面對需要協助的弱勢民眾和家庭，衍生高工時、高案量、高流動率的「三高」現象，突顯出公私部門長期以來「社工人力不足」和「業務繁雜」等問題；如保護性社工24小時on call、夜間、假日出勤、庇護安置等，常有非上班時間需處理的事務，尤其長期照護能量的提升和社會安全體系的防護佈建，需要更多社工人力加入。

嘉義縣社工制度勢必再接受挑戰，如何在個案服務、法律規範及家庭生活中取得平衡，社會局期勉大家共同來思考。

社會局代理局長張翠瑤表示，政府正積極推行社會安全網，以建構完善網絡體系，嘉義縣為了讓社會福利在地化更深入及貼近社區民眾需求，2015年起陸續增設6個社福中心，儘可能降低危機及遺憾事件發生。社會工作是弱勢民眾最需要的一股力量，希望社工及社福界的夥伴不忘初衷與社工服務的精神，繼續加油。

翁章梁指出，不但政府有社工，民間團體和醫院也有社工夥伴，包括長照、身障、老人、兒少保護也都看得到社工，社工和社會關係十分緊密，社工日看到這麼多的社工聚在一起，讓他感受到嘉義縣社工夥伴凝聚的力量。

他強調，社工深入社會每個角落服務大眾，他要再次提醒社工面對複雜及高危機個案時，要運用社工專業並照顧好自己的人身安全及身體健康，才能給需要協助的弱勢民眾更多的能量與支持。

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