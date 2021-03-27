AZ疫苗嚴重不良事件增4例！接種者「心跳飆110」胸腹長紅疹

▲醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／台北報導

新冠肺炎AZ疫苗22日開打，截至今日共累計9232人次接種。中央流行疫情指揮中心今（27）日指出，在不良事件方面，再新增13件不良事件通報，接種者出現全身紅疹、暈厥、呼吸急促等等，包括嚴重與非嚴重，其中有4件較為嚴重。目前累計27件不良反應通報、嚴重不良事件共5件。

醫療應變組副組長羅一鈞指出，新增4例嚴重不良事件通報個案，3例像過敏或類過敏反應，第一位於接種當天身體多處紅疹、呼吸急促、心跳略快達110下，疑似過敏反應，身體紅疹出現於腹部及前胸部，通報為其他不良事件。

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羅一鈞接著說，第二位於接種當天晚上出現發燒、畏寒、呼吸急促，但因時間已晚，隔天才就醫住院觀察及打點滴，也屬於有住院的類過敏反應。第三位則較像過敏或類過敏，於3/22打疫苗，3/25仍有持續發燒，注射部位疼痛及畏寒，開始有呼吸急促症狀，到急診就醫隨後住院觀察。

羅一鈞表示，第四位為3/25早上打疫苗26日出現疲倦感跟暈厥，接種者因本身有暈厥病史，他於接種隔天早上起床感覺倦怠感，但仍去上班，過程中發生暈厥，10幾分鐘後即恢復，因為再有狀況因此住院觀察一晚，已於今早出院。