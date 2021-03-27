來台122天才確診！補教老師「2採陰」解隔離　仍有5接觸者採檢中

記者嚴云岑／台北報導

一名去年底自美返國的補教老師，入境122天才確診，成為國內最久確診個案，須採檢的接觸者有22人，其中17人陰性、5人檢驗中。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，該案在住院期間採檢2次，一次Ct值36、一次陰性，已符合解隔離條件，昨（26）日已解除隔離，而唯一一位居家隔離接觸者，也可以隨之解除隔離。

案1012為一名20多歲本國籍男性，去年11月中旬因為工作前往美國，同月下旬返台後完成檢疫，至今無症狀，因為準備出國，本月23日自費採檢驗出新冠陽性確診，評估在美感染機會高；另由於調查該案從事補教業，指揮中心擴大匡列學生與工作人員。

指揮中心發言人莊人祥日前表示，個案匡列接觸者增至30人，其中1名同住者列居家隔離，另有19名非同住親友、10名工作人員，都自主健康管理。採檢部分，有17人已經採檢，當中7人核酸、血清都是陰性，另10人檢驗中；還有3人等待採檢，10人評估暫無需採檢。

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不過該案入境122天才確診，有感染科專家分析，即便目前檢驗數值病毒量低，但無法釐清是何時病毒量下降，顯示在台期間的某段時間可能具有傳染力，建議相關疫調要往前推1個月的密切接觸者，瞭解有無病毒暴露、向外傳播的情形。莊人祥表示，會盡量調查，該案和學生接觸時間長，學生也都會去採檢。