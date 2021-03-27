陳時中考慮承認「中國疫苗」　羅一鈞證實：讓海外國人有回家的路

▲醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部長陳時中接受媒體專訪坦言，為了經濟發展開放邊境管制勢在必行，也透露未來將承認中國疫苗。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，中國疫苗不只有科興，也有其他家疫苗透過新聞稿公布第三期臨床試驗報告，但至今尚未刊載在任何醫學期刊上，也未取得WHO許可，之所以會考慮承認中國疫苗，是要讓旅居海外國人「有一條回家的路」。

陳時中接受媒體專訪時透露，未來將以將分兩階段鬆綁邊境管制，在國人疫苗涵蓋率不足時，入境者持海外施打新冠疫苗證明，就可比照「中低風險國家」申請縮短七天檢疫。

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由於台灣對於兩岸問題很容易泛政治化，陳時中坦言，他不想捲入無謂的辯論，未來將會傾向「不管哪一國，有打過疫苗就好」，也就表示將承認中國疫苗，但目前仍在內部專家討論階段。

▲陳時中坦言不想捲入無謂的辯論，未來將會傾向「不管哪一國，有打過疫苗就好」。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞提到，採購中國疫苗一為法規限制，二為科學面上限制。但有機會施打中國疫苗的人，不只是中國台商，還有旅居在開發中國家的國人，像是印尼可能就只有採購中國疫苗，要讓打了中國疫苗的海外國人，也有一條回家的路。

因此，在疫苗涵蓋率還沒有達到覆蓋率前，才會訂出前導配套，讓打了持有施打疫苗證明的人，可以比照商務人士，在居家檢疫第4天申請縮短居家檢疫，但採檢項目不只需要PCR，而是還要做抗體檢驗。

羅一鈞坦言，在非正式意見交流裡面，在抗體檢驗方面，有提出疑慮，因此指揮中心還要再搜集更多國內外資料，評估抗體檢驗對於接種過疫苗的商務人士與旅客的可行性與效用，目前的確還有很多技術面與科學面的問題還沒有答案。

至於被問及若承認中國疫苗作為入境有效疫苗，是否意味可以修法承認中國疫苗可以進口？羅一鈞回應，「我們承認的是民眾在海外接種疫苗的事實」，就像是台商小朋友在中國接種了相關中國疫苗，返台後還是可以登錄系統，新冠疫苗若有抗體檢驗模式，無論是施打中國廠牌或俄羅斯廠牌的疫苗，都可開放入境。而邊境解封也不需要修法。