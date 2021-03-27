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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蕭美琴與譚德賽開會　宣布捐25萬美元助非洲抗伊波拉病毒

▲▼蕭美琴應邀代表我國政府在「強化非洲對抗伊波拉病毒韌性及應處」高階國際會議致詞。（圖／外交部提供）

▲蕭美琴應邀代表我國政府在「強化非洲對抗伊波拉病毒韌性及應處」高階國際會議致詞。（圖／外交部提供）

記者蔡文鈴／台北報導

非洲剛果及幾內亞接連爆發兩起伊波拉病毒（Ebola）感染案件，國際組織以及美國政府於美東時間26日舉行「強化非洲對抗伊波拉病毒韌性及應處」高階會議，我駐美代表蕭美琴於會議中宣布，台灣將再捐助25萬美元，協助對抗伊波拉疫情。

本次會議參與的國家包括受伊波拉影響的非洲國家，歐盟與其成員國，及我國等理念相近國家等。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及世界衛生組織（WHO）幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）均出席致詞，我國駐美代表蕭美琴及衛福部疾病管制署署長周志浩應邀與會。

蕭美琴於會中發言指出，新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，已經證明疾病無國界，值此關鍵時刻，國際社會更應攜手合作，確保所有國家及個人均能獲得醫療照顧及衛生安全。

蕭美琴表示，台灣致力和美國等國際夥伴合作，應處伊波拉病毒帶來的威脅，過去曾捐贈個人防護裝備及援款，本次我國政府將再捐助25萬美元，協助對抗伊波拉疫情。台灣將持續與非洲國家夥伴、美國及其他理念相近國家合作貢獻國際衛生體系。不論何處何時，台灣永遠都願意提供協助。

外交部表示，拜登政府在上任之初，即邀請我國參與高階國際會議，彰顯台美全球夥伴關係。我國政府也不斷以具體行動證明「台灣能夠幫忙，也正在幫忙」（Taiwan can help, and Taiwan is helping），台灣有意願也有能力為國際社會防疫體系做出貢獻，秉持「專業、務實、有貢獻」的精神，繼續推動實質參與WHO等全球衛生體系，使更多國家的人民受惠，也能使國際共同防疫合作更具成效。

▲▼蕭美琴應邀代表我國政府在「強化非洲對抗伊波拉病毒韌性及應處」高階國際會議致詞。（圖／外交部提供）

▲周志浩（左）在外交部北美司司長徐佑典（右）陪同下，應邀參加「強化非洲對抗伊波拉病毒韌性及應處」高階國際會議，左上螢幕為美國國務卿布林肯（Antony Blinken）發表開幕致詞。（圖／外交部提供）

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關鍵字：

蕭美琴譚德賽伊波拉病毒

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