美中高層會談18日登場　蕭美琴：有信心拜登續挺台灣

拜登政府上任後,首場美中最高層級外交官員會議將於18日在美國阿拉斯加登場。駐美代表蕭美琴16日接受美媒《彭博社》專訪時表示,她有信心美國新政府會展現對台灣這個民主夥伴的支持。

該場高級別會議中,美代表為國務卿布林肯(Antony Blinken)、白宮國安顧問蘇利文(Jake Sullivan),中方則派中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、中國外交部長王毅與會對談,《彭博社》預測台灣議題可能是主要爭論點。

對此,蕭美琴接受專訪時表示,拜登保留大部分前朝政府的對台方針;前總統川普川普執政期間通過一系列挺台法案,使台美關係達到40多年來最佳時刻。她說,拜登政府對台政策「有很多的延續性」,而現在是台美關係關鍵時刻。

《彭博社》提到台灣在半導體產業領先地位,和其他科技產業對美國產業和國防的重要性,已受到華府的重視。對於台灣成為美國第9大貿易夥但,蕭美琴重申總統蔡英文希望與美方達成貿易協議的立場。

蕭美琴說:「我方確信,若能與美國簽訂貿易協議,將向這兩個經濟體的企業傳達一個進一步加深雙方經濟夥伴關係的信號。」

在國防方面的議題,蕭美琴表示,台灣與美國的安全與防務關係,是雙方最重要的關係之一,「這對於台灣作為一個民主國家的持續生存至關重要」。

蕭美琴也強調,台灣願意在雙方主權平等的前提下,與中國對話;此外,台灣人民拒絕任何類似香港「一國兩制」的框架。「只要尊重台灣人民的意願,我們隨時敞開對話的大門。」

另外,蕭美琴近日在雙橡園與美國前聯合國大使海莉(Nikki Haley)在雙橡園會面。海利在推特表示,台灣和美國共享自由與民主價值。跟美國一樣,台灣人民可以自由自在地說話且生活,很榮幸與蕭美琴會面談論台美間的情誼及如何讓此更加深化、牢固。

