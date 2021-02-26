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車用晶片持續短缺！　美國會議員求助駐美代表蕭美琴

▲▼台美國會議員聯誼會成立大會,駐美代表蕭美琴。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣駐美代表蕭美琴與美國會議員解釋車用晶片短缺原因。（圖非本文當天／記者李毓康攝）

文／中央社記者江今葉華盛頓25日專電

美國汽車晶片短缺，不只白宮去函經濟部請求解決，不少國會議員也為晶片短缺問題，找上駐美代表蕭美琴。蕭美琴表示，她向議員說明短缺原因，台灣廠商也正努力增產。

美國汽車晶片短缺問題嚴峻，白宮經濟顧問狄斯（Brian Deese）日前就為此致函經濟部長王美花，感謝台灣出力，協助解決美國車用半導體短缺的問題。不少國會議員也積極尋找管道，希望為選區內的廠商解決問題。

民主黨籍聯邦參議員斯塔貝諾（Debbie Stabenow）今天在美國貿易代表提名人戴琪（Katherine Tai）於參議院財政委員會的提名聽證會上也提到晶片短缺問題。

來自密西根州的斯塔貝諾表示，由於台灣廠商減少對美國客戶晶片出貨的決定，造成汽車、家電與其他產品製造商被迫暫時關閉生產線或工廠，造成巨大損失。

斯塔貝諾透露，她曾為此與蕭美琴會晤，她也感謝蕭美琴對此議題的關注。

對於美方近來高度關注車用晶片短缺議題，蕭美琴表示，這個月來有不少國會議員表達關切。她也大致向他們說明缺貨問題起因為中間供應商於去年砍單，導致晶片轉而供應其他產業，此為民間商業行為。台灣晶片製造業者也正努力增產，以因應市場需求。

美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）隨後也發出新聞稿表示，斯塔貝諾認為美國面臨晶片短缺是台灣公司「減少」供貨的「決定」，這樣的說法並不正確也會誤導。

他指出，美國汽車產業面臨晶片供應問題是因為產業本身錯誤估計生產需求，在疫情開始之際估計汽車需求將減少，因此大幅減少下單，但這樣的預期並未完全發生，導致現有晶片訂單無法滿足製造需求。這絕不是台灣公司採取任何蓄意懲罰的結果。

韓儒伯並表示，美國與台灣政府正在努力尋找緩解美國晶片供應的方法，台灣供應鏈製造商與其全球客戶也在採取措施提供幫助。

為確保關鍵供應鏈安全，美國總統拜登（Joe Biden）昨天簽署行政命令，對半導體晶片、電動車大容量電池、稀土礦物和藥品4大關鍵產品供應鏈展開檢討。日本經濟新聞日前也報導，美國將與同盟國、台灣等亞洲國家合作打造半導體、電池等重要零件供應鏈，免於繼續依賴中國供應。

對此，蕭美琴表示，白宮目前並未就行政命令的內容與台灣方面洽談。

白宮國安會國際經濟關係與競爭力資深主任哈洛（Peter Harrell）昨天在例行記者會被問及台灣如何回應美國提出的晶片需求時表示，台灣是美國的重要夥伴，雙方進行建設性對話。但他不願透露具體內容。

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