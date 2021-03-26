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假帳號騙信任！大陸駭客臉書傳惡意網址　監控在台維吾爾人

▲▼駭客,電腦,筆電。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲駭客利用假帳號騙取使用者信任。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

文／中央社

臉書證實，中國駭客利用臉書平台監控住在台灣等地區的海外維吾爾人。業界專家分析，中國駭客入侵越來越積極，值得政府關注，因為同樣手法也可能用在台灣民眾身上。

社群平台臉書（Facebook）指出，中國駭客在臉書上鎖定曾在中國遭迫害、以穆斯林為主的維吾爾記者、維權和異議人士，並藉惡意軟體連結感染目標對象的裝置進行監控；被鎖定人士低於500個，多半來自中國新疆，但現在主要住在土耳其、哈薩克、美國、敘利亞、澳洲、加拿大等其他國家。

根據臉書說法，駭客行為絕大多數發生在臉書以外的地方；駭客是利用臉書平台分享連到惡意網站的超連結，而非直接在平台上分享惡意軟體，這個駭客團體利用臉書假帳號偽裝成記者、學生、人權倡議者或維吾爾人，藉此與目標對象建立信任感，並欺騙他們點選惡意連結。

▲臉書（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲不知情者點入惡意連結，可能會被監控。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

不願具名的業界人士向中央社記者表示，這次維吾爾人被中國駭客透過社群平台監控的問題，值得政府關注，因為同樣手法也可能用在台灣民眾身上，而且中國駭客現在做法越來越隱蔽、越來越難發現。

業界人士提到，這次被駭用戶的手機或使用的App都存在漏洞，代表不僅是社群平台，在網路世界很多事情都相連，即使只有一個App或一封電子郵件出問題，就可能導致用戶被完全控制，還未必知情。

業界人士認為，中國在駭客入侵方面越來越積極，技術手段也越來越強，「其實網路戰爭已經開打了」。

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