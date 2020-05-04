桃園G10職聚落「Immortal花藝坊」　用色彩繽紛乾燥花傳送永恆美麗

▲桃園G10職聚落「Immortal花藝坊」創業職人葉農，用色彩繽紛乾燥花傳送永恆美麗。（圖／青年局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園藝文特區的「G10職聚落」，今年起改變營運型態，廣邀青創朋友進駐。8間職人貨櫃，每2個月定期招募一次，青創朋友們可以在G10累積創作、販售商品，並且開設「DIY工作坊」開班授課，更重要的是，不收取場地租金，市府青年局用實質的行動，支持在地青年踏出創業的第一步。

▲「DIY工作坊」開設一系列手作課程。（圖／青年局提供）



青年局4日表示，搭配「DIY工作坊」開設一系列手作課程中，「Immortal花藝坊」是G10職聚落進駐的職人貨櫃之一；「Immortal花藝坊」的創業職人葉農，是個來自桃園市八德區的創業青年，學生時期開始接觸園藝，從此種下熱愛花藝的種子。

▲葉農想把花束中藏著的溫度與情感傳遞給更多人。（圖／青年局提供）



在一趟歐洲旅程，葉農了解到花藝不同的陳設與設計，更讓他體會到花束中蘊藏的情意。他發現歐洲人不只有特定節日才會買花、送花，無論是情人、朋友或家人，都會在日常生活中運用花束表達心情。血液中有著浪漫因子的葉農，也因為在火車站看到一個男孩買了花束後期待的表情，而萌生創業念頭，想把花束中藏著的溫度與情感傳遞給更多人。

「Immortal」意為永生、不朽，葉農希望能將每一朵花、每一片葉的永恆美麗，在更多人心中埋下祝福。葉農表示，創業初期資金有限，沒有辦法承租實體的工作室，僅能在家接網路訂單為主，加上因為不擅長行銷，即使對自己的作品相當有信心，卻無法更進一步。謝謝「G10職聚落」讓實體店面與網路行銷雙管齊下，打開了與人的連結。

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