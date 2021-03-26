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回應外媒涉疆報導　崔天凱：太多胡編亂造令人遺憾

▲▼崔天凱。（圖／翻攝 中國駐美大使館官網）

▲中國駐美大使崔天凱25日接受美國CNN主持人阿曼普訪問。（圖／翻攝 中國駐美大使館官網）

記者任以芳／綜合報導

中國駐美國大使館網站26日最新消息，駐美大使崔天凱25日接受美國CNN主持人阿曼普（Christiane Amanpour）連線專訪，聚焦中美高層戰略對話、中美關係、涉疆問題等回答提問。尤其，談到CNN涉疆報導，崔天凱直言批評是「編造新聞、做法不道德」。對於新疆問題影響中國與歐美的合作關係，他強調這不是中國的責任，問題出自西方國家身上，後者必須學會如何平等對待其他國家和文明。

針對涉疆人權問題，CNN主持人問到，記者曾受維族人所託，到新疆幫他們尋找失散的子女，但後者不獲批准離開中國，事後還遭關進孤兒院盤問。

崔天凱批評，「坦率說，現在有太多胡編亂造的（涉疆）新聞，所以我不相信這個故事。」利用和操弄個別家庭的境遇是非常不道德的，也不是真正的新聞報導，CNN的做法太令人遺憾」。

CNN主持人接著回應，「大使，我知道您對此反應強烈，但這條新聞中不存在操弄。 」這是找不到自己的孩子的絕望父母希望與孩子團聚，報導這些是新聞責任，被稱為調查報導。並且再次追問維族遭打壓議題。

崔天凱回應，「中國沒有做（你所說的）這些事情。 我清楚地強調一遍，中國沒有做這些事情。 不幸的是，包括記者在內的一些人，從一開始就帶著極深的成見和偏見，問題出在他們身上。 這也就是為什麼他們會就特定情況得出完全背離事實的結論。

▲▼崔天凱。（圖／翻攝 中國駐美大使館官網）

▲中國駐美大使崔天凱。（圖／翻攝 中國駐美大使館官網）

崔天凱強調，直到不久以前，恐怖襲擊是新疆地區和新疆所有民族面臨的最大威脅，成千上萬無辜的各族民眾被恐怖分子傷害和殺戮。當地民眾強烈要求政府必須採取措施制止恐怖主義。

崔天凱說，因此，制止恐怖襲擊蔓延成為中方的首要任務，「我們所做的不是在那兒發動戰爭，我們沒有使用導彈或無人機，而是致力於教育和培訓，幫助人們更多地懂得法律，掌握良好技能以找到工作、改善生計...維吾爾族人口在過去40年中增加了一倍以上，所謂『種族滅絕從何談起呢？」

在訪問尾聲，崔天凱還談到美國種族歧視問題，稱對那些針對亞裔人群的仇恨犯罪感到十分擔憂，希望美國政府盡一切可能保護亞裔，「他們中很多是美國公民，應享受和其他美國公民相同的權利。希望能看到在這方面採取切實努力，消除歧視行為」。

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