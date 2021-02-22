崔天凱：對台灣、香港和疆藏等問題　中方必須堅守紅線

▲陸駐美大使崔天凱。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸駐美大使崔天凱22日表示，在台灣、涉港、涉疆、涉藏等主權及領土完整的議題上，中方沒有退讓餘地，必須堅守紅線。

崔天凱透過視訊在「對話合作，管控分歧—推動中美關係重回正軌」論壇上指出，中美雙方要坦誠溝通，明確政策邊界，從而有效管控分歧，聚焦合作，「有問題可以拿到桌上來談，首先要分清問題性質，明確邊界後，畫出紅線。」

崔天凱提到，在台灣、涉港、涉疆、涉藏等涉及中國主權和領土完整的問題上，中方沒有退讓餘地，必須堅守紅線。

崔天凱還說，在尊重彼此核心利益的基礎上，對於一時解決不了的分歧，要以建設性方式妥善管控、避免對抗，「中美在各領域要開展深入坦誠的對話，並在應對全球性挑戰和國際地區問題上加強協調合作。」

大陸外交部長王毅也在同場論壇上指出，希望美方能夠尊重中國的核心利益、民族尊嚴和發展權利，停止對中國共產黨和中國政治制度的抹黑詆毀，停止縱容甚至支持「台獨」分裂勢力的錯誤言行，停止在香港、新疆、西藏等中國內部事務上損害中國主權和安全，「做到了真正的相互尊重，中美關係改善和發展才能行穩致遠。」

▼陸外交部長王毅。（圖／CFP）

