中美關係難好轉？陸駐美大使：美方要展現誠意「言辭示強沒有效」

▲陸駐美大使崔天凱。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸駐美大使崔天凱6日接受美國CNN訪問，他表示，推動中美關係走上穩定、建設性的軌道，美方需要展現誠意和善意，「言辭示強或是手段強硬都不是有效的外交政策。」

崔天凱指出，過去幾年來中美關係中發生的一系列事件、美方的諸多所作所為都讓中國人民十分反感，但如果雙方都做出正確選擇，推動中美關係走上穩定、建設性軌道，兩國和兩國人民仍有很大空間和機會實現互利共贏，造福世界。

▼美國總統拜登。（圖／路透社）



崔天凱提到，國家主權、統一和領土完整是中國的核心利益，中國會盡一切努力去捍衛，「中國仍是發展中國家，過去這些年，儘管我們取得很大發展成就，但我們深知仍面臨巨大挑戰。我們仍在努力實現國內經濟社會發展，使人民擁有更好的生活。」

崔天凱強調，中方一貫奉行獨立自主的和平外交政策，主張與其他國家共建人類命運共同體，中國和絕大多數陸地鄰國通過磋商簽署了邊界條約或協定，和平解決了邊界問題，「在不受外部干預情況下，鄰國之間更有可能也更容易解決彼此間的問題，事實上，無論在世界哪個地方，美國一插手干預就會帶來不穩定。」

值得注意的是，崔天凱接受完訪問的隔天，美國總統拜登（Joe Biden）也接受了美國CBS的訪問，在談及中美關係時，他指出，預期美國與中國未來的關係將會是「激烈競爭」形式，而不是兩個世界強權之間發生衝突。