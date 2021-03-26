「最相信假新聞」星座曝光！　文大調查：用直覺判斷不找證據

▲文化大學調查，八成民眾表示願意相信政府機關和新聞媒體的新聞報導的內容 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

中國文化大學廣告學系近日針對「假新聞」做民調分析。根據民調結果顯示，超過8成的民眾表示願意相信政府機關和新聞媒體的新聞報導的內容，也有7成的民眾認為查證平台有助於幫助減少假新聞流傳。但調查也發現，最相信假新聞的星座第一名為水象星座，主要原因在於水象星座在接收訊息時，當下最易受到影響。

文化大學廣告學系今日舉辦第32屆畢業展。文化廣告系系主任鈕則勳指出，新媒體與傳統媒體的使用率皆將進五成，換句話說，傳統媒體即將被超越，雖然目前新媒體未能完全取代，但網路媒體以社群、論壇形式的接收方式備受民眾喜愛就佔了47%，而傳統媒體以電視為代表佔48%，兩者相較之下僅差1%。現代生活裡最不可或缺的就是手機，只要有網路，新聞訊息的接收變得越加輕鬆和方便，然而習慣使用傳統媒體的人也不少。

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鈕則勳認為，大眾對於平台的使用原因，通常都會連帶著潛意識下的行為，因此第一名為使用習慣佔38%、第二名為平時會收到推播佔27%，其次則是該平台之知名度與可信度佔21%。

台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚指出，根據民調數據顯示，有超過八成的大學生僅在有三家新聞媒體重複報導露出時，就會選擇願意相信這是一則真實內容的新聞報導，並不會太在意此三家新聞媒體的可信度；而社會人士方面則在無過多資訊可參考時，保持存疑態度的比例較多，佔整體的24%，推測是因社會人士在生活上的歷練較多、社會經驗豐富，因此對於新資訊較不會輕易全盤接受。

賴祥蔚教授認為，社會人士與選擇新聞媒體平台時，較注重可信度、知名度與內容品質等，而學生族群選擇新聞的管道多是受到習慣或是平台主動推播出的方便性等影響，顯示出兩者在不同環境下形成的行為模式。

星座專家篠安進一步分析，在星座分析當中，最相信假新聞的星座第一名為水象星座，其主要原因在於水象星座的朋友在接收訊息時，會有直接反應、當下最有感覺也最易受到影響。而在驗證事實的過程中，水象星座的朋友會先以自己的直覺為判斷依據，因此並不一定會去找出證據驗證新聞的正確性。第二名為火象星座，在於火象星座本能反應上非常單純直接，他們相信只要是能夠成為一個新聞事件，其內容就會有一定的正確性，因此不會去質疑新聞的來源與公正。

篠安認為，在最喜歡討論新聞的星座中，第一名也是水象星座，在於水象星座的朋友能夠接納來自不同族群所有的觀點，他們敏銳度極高，因此也喜歡用感性的角度表達自己對於這則新聞事件的觀點。第二名則是風象星座，風象星座的朋友喜歡透過溝通交流與人產生互動關係，因此他們喜歡從四面八方掌握到所有訊息，並且渴望隨時掌握這則新聞的後續發展，如此才能將這些訊息分享出去，延續這個話題的熱度，至於新聞事件正不正確，並不在他們的關心範圍之中。