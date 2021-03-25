　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸委會最新民調：60%民眾認為北京對台灣人不友善

▲▼大陸委員會副主委邱垂正。（圖／記者曾俊豪攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／台北報導

陸委會今（25日）公布最新民調，另主張兩岸「廣義維持現狀」的 民眾仍占絕大多數，有85.8%。不過，認為對岸台灣政府與民眾不友善態度則分別是77.2%與60.6%。陸委會副主委兼發言人邱垂正指出，北京當局應正視現實和臺灣民意，放棄強加台灣的政治框架和軍事威嚇，透過相互尊重、務實對話解決問題，方有助於兩岸關係正向發展。

民調顯示，多數台灣民眾反對中共「一國兩制」（88.2%），不認同其「一個中國原則」的「九二共識」等立場（74.9%），支持政府做好自我防衛，捍衛國家主權及台灣民主（82.8%）。

對於中共近期通過修改香港選舉制度，7成以上民眾支持政府呼籲中共應停止打壓香港民主自由、維持香港高度自治（75.5%）；民調結果反映了台灣民意對近期相關情勢發展的意見。對於中共因檢疫暫停台灣鳯梨進口，8成以上民眾贊成政府主張應透過兩岸協議平臺溝通，務實解決問題（81.9%）。

▲▼ 2021、兩會、習近平、李克強、林鄭月娥、維安 、兩會場外、毛澤東、人民大會堂。（圖／路透社）

▲陸委會最新民調，超過六成民眾認為北京對台灣民眾不友善。（圖／路透社）

而在長期觀察議題方面，主張「廣義維持現狀」的 民眾仍占絕大多數（85.8%），認為中共對我政府與民眾不友善態度，分別為77.2%、60.6%，支持台灣的未來及兩岸關係發展要由台灣2300萬人決定（84.7%），維持長期穩定態勢。

針對民調結果，邱垂正強調，政府捍衛國家主權和台灣民主、致力維護台海和平穩定的政策立場堅定一貫，呼籲北京當局正視現實和台灣民意，放棄強加台灣的政治框架和軍事威嚇，透過相互尊重、務實對話解決問題，為開展交流互動作出相對的努力，方有助於兩岸關係正向發展。

此次調查由陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，在110年3月19日至23日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1,078份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.99%。

 
ET快訊
快訊／買鮮食中大獎！全家「千萬發票得主」出爐　還有1人中20
長榮貨輪癱瘓運河50hrs　日本船東道歉了
長榮貨輪新進度曝！8艘拖船重啟救援　擱淺50hrs脫困需數週
快訊／7-11開出4張發票千萬大獎　中獎名單一次看
1晚1元！五星飯店標錯價民眾狂訂120晚　業者不認帳改推優惠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

花木蘭其實不姓「花」！真實姓氏曝光...竟跟朱元璋有關

陸網抵制NIKE「抖音燒AJ」　卻被抓包「假鞋、假燒、別人的球鞋」

H＆M、NIKE等拒新疆棉遭抵制　陸媒：再大牌也不歡迎！

影／小學生狂奔穿越馬路　3秒「鬼探頭」捲貨車底部輾斃！

陸委會最新民調：60%民眾認為北京對台灣人不友善

新娘慘遭證婚人「當眾硬上」！新郎圍觀大笑　推倒強吻畫面曝

英法德海軍欲赴南海「自由航行」　陸國防部警告：不要無事生非

H＆M被封殺！陸外交部：百姓不許外國人「吃中國飯，砸中國碗」

陸「人造太陽」EAST新一輪升級 　挑戰「1億度」燃燒100秒

直擊北京H＆M門市「保安戒備」　店員自爆「愛國陷兩難」

鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金 放棄百萬月薪！5月帶球嫁男公關

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

貪快惹禍！婦人跨雙黃線過馬路　騎士擦撞雙倒地怒飆：衝沙啦！

宥勝第一次養寵物「直接領養3隻貓！」　全家只有他過敏...女兒：你回家戴口罩

鳳梨見到女神「挫幾雷」撞到藍心湄　邱薇而讚鼠薯懂事「每天都在等他私訊」

So Red女生登《玩很大》全賴床叫不醒　音樂超大聲繼續睡...李玖哲傻眼「起來！！」

花木蘭其實不姓「花」！真實姓氏曝光...竟跟朱元璋有關

陸網抵制NIKE「抖音燒AJ」　卻被抓包「假鞋、假燒、別人的球鞋」

H＆M、NIKE等拒新疆棉遭抵制　陸媒：再大牌也不歡迎！

影／小學生狂奔穿越馬路　3秒「鬼探頭」捲貨車底部輾斃！

陸委會最新民調：60%民眾認為北京對台灣人不友善

新娘慘遭證婚人「當眾硬上」！新郎圍觀大笑　推倒強吻畫面曝

英法德海軍欲赴南海「自由航行」　陸國防部警告：不要無事生非

H＆M被封殺！陸外交部：百姓不許外國人「吃中國飯，砸中國碗」

陸「人造太陽」EAST新一輪升級 　挑戰「1億度」燃燒100秒

直擊北京H＆M門市「保安戒備」　店員自爆「愛國陷兩難」

蔡英文憂心威權民粹在世界猖獗：台灣會積極推進人權、民主

佳世達去年每股賺2.54元　全年獲利創十年次高

東森慈善「愛的早餐2.0」發芽進化！東竹國小推動親師生早餐時光

花木蘭其實不姓「花」！真實姓氏曝光...竟跟朱元璋有關

南投衛生局推廣食尚社區　顧老大人營養健康

快訊／買鮮食中大獎！全家「千萬發票得主」出爐　還有1人中200萬

「銅鑼灣書店」老闆吃早餐突遭潑紅漆　3男道歉仍要賠30萬

快訊／發票掏出來！全家「花59元中千萬」　200萬得主也有1人

快訊／高雄輕軌又被撞！三寶騎士闖紅燈釀2傷　面對賠償恐腿軟

吃氫氣的7.5噸貨車首度來台！2021商業車博覽會4月台中開催

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

大陸熱門新聞

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

小姨子偷情姊夫！玩膩提分手慘遭殺害亡

長髮女全裸被虐到尿失禁　男女狂笑錄影：好噁

H＆M遭大陸電商全面封殺　還從地圖上消失了

抵制H＆M還不夠！愛迪達上熱搜第一

外送員「狂飆60公里」送餐！運費曝網全傻了

千古第一后死了200年還被「啪啪」

玩鬼屋密室逃脫！2對情侶嚇到「互換女友」

H&M拒買新疆棉被抵制　NIKE等品牌也被挖出

2情侶玩「鬼屋」密室逃脫！鬼一出全員悲劇了

MUJI求生慾旺盛！　中國官網明顯標註使用新疆棉

禽獸王朝6帝超變態　愛看美人群交

23歲正妹甜交富少博士！1年後全身變形亡

131萬聘金拿13萬回禮　準新娘怒報警

更多熱門

相關新聞

歐陽娜娜錄央視預告　陸委會回應

歐陽娜娜錄央視預告　陸委會回應

央視旗下「台海之聲」與「看台海」開播，並找來台灣藝人歐陽娜娜、張韶涵等人錄製預告片。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正今（25日）回應，我方藝人參加錄製中共對台統戰宣傳影片，實有不妥，呼籲國人不應淪為北京對台統戰樣板工具，並將持續了解個案具體情形，如果違法情事將依法查處。

時力提修法：禁止為中共宣傳影片、節目入台

時力提修法：禁止為中共宣傳影片、節目入台

邱太三盼兩岸春暖花開　魯明哲：陸委會駐香港機構只剩下10人

邱太三盼兩岸春暖花開　魯明哲：陸委會駐香港機構只剩下10人

美中會談提台灣　國台辦：必須統一

美中會談提台灣　國台辦：必須統一

陸委會：楊潔篪美中會談發言扭曲事實

陸委會：楊潔篪美中會談發言扭曲事實

關鍵字：

陸委會民調邱垂正

讀者迴響

熱門新聞

正妹PO「孫生私訊搭訕截圖」公審！本尊反擊了

越南老婆「厭世臉」落跑　台男癡情等她回來

長榮貨輪堵蘇伊士運河　內行人：船長不用跑了

KTV慶生撒冥紙　4人穿麻衣跪地上爬！

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

身分證拿來！「中3碼」玩劍湖山99元

建中生尋妹…連戰子幫忙　尋獲已成屍

長榮貨輪堵貿易要道「天價賠償金」曝光

獨／張鮭魚之夢不忍了　要漢來海港、福勝亭道歉

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

媽媽過世！2.7公克肉球喝奶求生

小姨子偷情姊夫！玩膩提分手慘遭殺害亡

福原愛被親媽氣炸…打電話給江宏傑

福原愛媽「沒立場待江家了」返日有原因！

雞排店貼霸氣公告！全網笑翻

更多

最夯影音

更多
鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！
白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金 放棄百萬月薪！5月帶球嫁男公關

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金 放棄百萬月薪！5月帶球嫁男公關

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面