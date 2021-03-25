陸委會最新民調：60%民眾認為北京對台灣人不友善

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／台北報導

陸委會今（25日）公布最新民調，另主張兩岸「廣義維持現狀」的 民眾仍占絕大多數，有85.8%。不過，認為對岸台灣政府與民眾不友善態度則分別是77.2%與60.6%。陸委會副主委兼發言人邱垂正指出，北京當局應正視現實和臺灣民意，放棄強加台灣的政治框架和軍事威嚇，透過相互尊重、務實對話解決問題，方有助於兩岸關係正向發展。

民調顯示，多數台灣民眾反對中共「一國兩制」（88.2%），不認同其「一個中國原則」的「九二共識」等立場（74.9%），支持政府做好自我防衛，捍衛國家主權及台灣民主（82.8%）。

對於中共近期通過修改香港選舉制度，7成以上民眾支持政府呼籲中共應停止打壓香港民主自由、維持香港高度自治（75.5%）；民調結果反映了台灣民意對近期相關情勢發展的意見。對於中共因檢疫暫停台灣鳯梨進口，8成以上民眾贊成政府主張應透過兩岸協議平臺溝通，務實解決問題（81.9%）。

▲陸委會最新民調，超過六成民眾認為北京對台灣民眾不友善。（圖／路透社）

而在長期觀察議題方面，主張「廣義維持現狀」的 民眾仍占絕大多數（85.8%），認為中共對我政府與民眾不友善態度，分別為77.2%、60.6%，支持台灣的未來及兩岸關係發展要由台灣2300萬人決定（84.7%），維持長期穩定態勢。

針對民調結果，邱垂正強調，政府捍衛國家主權和台灣民主、致力維護台海和平穩定的政策立場堅定一貫，呼籲北京當局正視現實和台灣民意，放棄強加台灣的政治框架和軍事威嚇，透過相互尊重、務實對話解決問題，為開展交流互動作出相對的努力，方有助於兩岸關係正向發展。

此次調查由陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，在110年3月19日至23日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1,078份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.99%。