　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

NCC負責監理網際網路內容　納管OTT TV、數位通傳法

▲▼ 行政院核定「國家通訊傳播委員會組織法」修正版，將網際網路內容監理重責明訂主管機關為NCC。（圖／翻攝行政院資料）
▲行政院核定「國家通訊傳播委員會組織法」修正版，將網際網路內容監理重責明訂主管機關為NCC。（圖／翻攝行政院資料）

記者陳世昌／台北報導

行政院日前核定，「數位發展部組織法」及所屬資通安全署及行政法 人國家資通安全研究院等組織法，國家通訊傳播委員會(NCC)組識法也配合修改，將通訊產業輔導、獎勵相關業務轉移數發部，但也新增網際網路內容監理業務。目前正在NCC研議中的《數位通訊傳播法》、《網際網路視聽服務管理法》(OTT TV專法)仍將由NCC主導並執行，主管範圍會比目前只限定廣電三法的廣電媒體大更多。

根據行政院版「國家通訊傳播委員會組織法」修正版，只改動了第 3 條、第 9 條、第 14 條，第1條有關組織的名稱並未修改，國家通訊傳播委員會並沒有變成國家通訊傳播監理委員會。
▲▼ 行政院核定「國家通訊傳播委員會組織法」修正版，將網際網路內容監理重責明訂主管機關為NCC。（圖／翻攝行政院資料）
▲研議中的《數位通訊傳播法》、《網際網路視聽服務管理法》(OTT TV專法)未來仍將由NCC主導並執行，NCC主管範圍會比目前只限定廣電三法的廣電媒體大更多。（圖／翻攝行政院資料）

行政院版改動幅度最大的是第3條，明訂NCC的掌理事項變動的部份，除了移除通訊傳播工程技術規範之訂定、通訊傳播資源之管理、資通安全之技術規範及管制，以上這3項不再屬於NCC主管範圍。另外增加了網際網路內容監理的部份，主要增加以下3個部份：

一、第3條第二款：網際網路傳播政策之訂定、法令 之訂定、擬訂、 修正、廢止及執行。
二、第3條第九款：網際網路內容事務之處理。
三、第3條第十一款：傳播事業及網 際網路傳播相關基金之監督管理。

行政院在修法說明中指出，在目前網際網路環境下，數位平台服務種類推陳出新，網際網路訊息傳播快速，管理上除了應回歸實體社會的分工管理，對應各主管機關之權責規範分工，仍需要有網際網路治理，與網路中介服務提供者合作，建立多方利害關係人參與，良善運作自律、他律機制，並協調各部會依其權責處理非法內容機制必要，這個責任就落在NCC身上。

▲▼行政院會會後記者會，發言人羅秉成轉述會議內容。（圖／記者陳家祥攝）
▲行政院會會後記者會，25日公布「數位發展部」等中央機關組織改造法案。（圖／記者陳家祥攝）

NCC發言人翁柏宗26日表示，因為新版組織法還沒審議，目前尚未確定，並未多做說明。

若立法院最終三讀維持行政院版不變，目前正在NCC研議中的《數位通訊傳播法》、《網際網路視聽服務管理法》(OTT TV專法)會仍由NCC主導並執行，未來NCC的業務可能會比目前只限定廣電三法的廣電媒體大更多。
 

ET快訊
到底多缺水？3水庫「衛星空拍對比照」曝　網：心涼了一半
巴哈網友自製「口交惡徒」遊戲　槓南投縣府：王八蛋
快訊／奧斯卡影后生了！渾圓孕肚藏4個月　雙魚寶寶報到
GINO爆熱戀小13歲女星　網揪7同居證據

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

金門縣府推「金廈防疫泡泡」　盼恢復兩岸小三通！適用對象曝光

碧潭水舞秀27日晚間登場　首創360度環景＋星光草原裝置藝術

挺新疆人權遭中國抵制　民進黨：凸顯台灣民主自由的可貴

NCC負責監理網際網路內容　納管OTT TV、數位通傳法

遊覽車撞山爆「綠委施壓」案外案　蘇貞昌允諾全面查清

iPhone嗶進捷運承諾跳票　王鴻薇批悠遊卡董座「還有臉升官」

蔡正元爆綠委施壓業者買「瑕疵遊覽車」　林佳龍回應了

邱昱凱接悠遊卡總座挨批酬庸　馮光遠：曾攻擊吳音寧的那些人怎看

獨／共機天天擾台　柯文哲建議蘇貞昌7月萬安演習「要逼真的」

「新疆棉背後」追星歸追星？ 　王婉諭：每次消費是為想要的世界投票

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

小S廣告片場表情指導：紅包錢被偷光！　女兒ELLY秒笑場…「醜照連發」沒偶包

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

蜜袋鼯寶寶出生1個月媽媽過世！　僅2.7公克重...大口喝奶奮力存活

周興哲收校花私訊「歌是為我寫的嗎？」　「霸氣回覆」全場鼓掌..婁峻碩：Respect！

國道衝撞驚魂...白車1move躲過 後2車「保持安全距離」幸逃死劫！

長榮貨輪擱淺蘇伊士...卡百艘船 專家：趁漲潮脫困！錯過再等14天

金門縣府推「金廈防疫泡泡」　盼恢復兩岸小三通！適用對象曝光

碧潭水舞秀27日晚間登場　首創360度環景＋星光草原裝置藝術

挺新疆人權遭中國抵制　民進黨：凸顯台灣民主自由的可貴

NCC負責監理網際網路內容　納管OTT TV、數位通傳法

遊覽車撞山爆「綠委施壓」案外案　蘇貞昌允諾全面查清

iPhone嗶進捷運承諾跳票　王鴻薇批悠遊卡董座「還有臉升官」

蔡正元爆綠委施壓業者買「瑕疵遊覽車」　林佳龍回應了

邱昱凱接悠遊卡總座挨批酬庸　馮光遠：曾攻擊吳音寧的那些人怎看

獨／共機天天擾台　柯文哲建議蘇貞昌7月萬安演習「要逼真的」

「新疆棉背後」追星歸追星？ 　王婉諭：每次消費是為想要的世界投票

保護徐若熙！本季最多只投5局　鋼龍二軍投滿再上

美國連22季蟬聯國銀海外最大曝險國　中國大陸位居第二

登桃園溪洲山追「血藤花爆開」　山路濕滑2山友摔傷

北漂桃園被騙！中年伯3天只喝水　他伸援手結局超暖　

俄羅斯飛彈護衛艦「堅強號」現身蘇伊士運河　網怕爆：想幹嘛！

食道癌＝隱形殺手！4高危險族群注意：胃食道逆流「風險暴增40倍」

檢察長報名截止　37資深檢察官爭取6首長缺…4月公布入圍名單

狠母棄養6歲女童！她同住19隻貓　「餓了吃飼料」只會喵喵叫

麥寮六輕南亞海豐總廠火警調查出爐　雲林環保局加重裁罰45萬

【廣編】溫柔不間斷！刷樂慶30週年　將連續5年贊助偏鄉口腔保健

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

政治熱門新聞

Y女3度爆性愛史！丁允恭嫩妻秀婚戒後狂打臉

為了孫女！　89.5公斤顏寬恒誓言「三個月減肥10公斤」

歐陽娜娜登央視　蘇貞昌：有些人基於自己利益　台灣要團結對付外敵

邱昱凱任悠遊卡總經理　游淑慧酸邱25大敗林9萬

陳瑩諷陳玉珍「我搞不清楚你是男是女」　網怒：吵不贏就人身攻擊　

朱冠甍失事因機械故障　馮世寬：我不認為這是國防部的責任

王定宇、顏若芳「同居扯分租」　直擊打臉畫面全曝光

歐陽娜娜錄央視預告　陸委會回應

國民黨疑凍結「F-5E彈射椅」預算挨轟　游淑慧：民進黨有編嗎？

拒用新疆棉花！　林楚茵「聲援Adidas、Puma」

疫苗採購歸「政治檔案」列機密？　國民黨酸：需轉型正義

歐陽娜娜挺新疆棉花　蘇貞昌：有些人為利益不知輕重

新北汐止產業園區明正式啟用　「生技物流園區」斥資10億

顏寬恒決心減肥竟變「他」　朱學恒神比對驚呼：這不科學啊！

更多熱門

相關新聞

三立、中天案反映政府急需AI智慧

三立、中天案反映政府急需AI智慧

從最近一連串與媒體相關的事件看來，台灣民眾越來越主動積極監督電視台、尤其是新聞台的表現，這反映出政府急需Al人工智慧技術，才能有效強化監理效率，並且迅速回應民眾的期待。

電信業需自我評鑑　客服35秒內接電話

電信業需自我評鑑　客服35秒內接電話

NCC邀呂芳銘、戴永輝說明TBC併購案

NCC邀呂芳銘、戴永輝說明TBC併購案

NCC有線電視市場政策是否檢討？

NCC有線電視市場政策是否檢討？

台固媒體申請《台視新聞台》上架CH52

台固媒體申請《台視新聞台》上架CH52

關鍵字：

NCC媒體產業

讀者迴響

熱門新聞

挺新疆棉！歐陽娜娜、許光漢、彭于晏都解約

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

19歲男撞爛500萬保時捷　爸現場苦笑

即／伊朗射飛彈　擊中以色列貨船

幼教老師PO小孩正臉照　IG嫌棄：智障日常

鳳梨被女網友嗆「台客」

知名手遊「斷開Burberry」！陸網嗨：漂亮

身分證拿來！「中3碼」玩劍湖山99元

獨／落跑越南妻「口紅塗衛生棉」拒行房

杜汶澤逆風酸「我穿NIKE我驕傲」

成語填空「○長○久」！國小兒寫這「2字」

清點40多名「挺新疆棉藝人名單」

正妹PO「孫生私訊搭訕截圖」公審！本尊反擊了

KTV慶生撒冥紙　4人穿麻衣跪地上爬！

周揚青被抓包「陪羅志祥減肥」！

更多

最夯影音

更多
信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍
夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

小S廣告片場表情指導：紅包錢被偷光！　女兒ELLY秒笑場…「醜照連發」沒偶包

小S廣告片場表情指導：紅包錢被偷光！　女兒ELLY秒笑場…「醜照連發」沒偶包

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面