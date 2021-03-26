NCC負責監理網際網路內容　納管OTT TV、數位通傳法



▲行政院核定「國家通訊傳播委員會組織法」修正版，將網際網路內容監理重責明訂主管機關為NCC。（圖／翻攝行政院資料）



記者陳世昌／台北報導



行政院日前核定，「數位發展部組織法」及所屬資通安全署及行政法 人國家資通安全研究院等組織法，國家通訊傳播委員會(NCC)組識法也配合修改，將通訊產業輔導、獎勵相關業務轉移數發部，但也新增網際網路內容監理業務。目前正在NCC研議中的《數位通訊傳播法》、《網際網路視聽服務管理法》(OTT TV專法)仍將由NCC主導並執行，主管範圍會比目前只限定廣電三法的廣電媒體大更多。



根據行政院版「國家通訊傳播委員會組織法」修正版，只改動了第 3 條、第 9 條、第 14 條，第1條有關組織的名稱並未修改，國家通訊傳播委員會並沒有變成國家通訊傳播監理委員會。



▲研議中的《數位通訊傳播法》、《網際網路視聽服務管理法》(OTT TV專法)未來仍將由NCC主導並執行，NCC主管範圍會比目前只限定廣電三法的廣電媒體大更多。（圖／翻攝行政院資料）



行政院版改動幅度最大的是第3條，明訂NCC的掌理事項變動的部份，除了移除通訊傳播工程技術規範之訂定、通訊傳播資源之管理、資通安全之技術規範及管制，以上這3項不再屬於NCC主管範圍。另外增加了網際網路內容監理的部份，主要增加以下3個部份：



一、第3條第二款：網際網路傳播政策之訂定、法令 之訂定、擬訂、 修正、廢止及執行。

二、第3條第九款：網際網路內容事務之處理。

三、第3條第十一款：傳播事業及網 際網路傳播相關基金之監督管理。



行政院在修法說明中指出，在目前網際網路環境下，數位平台服務種類推陳出新，網際網路訊息傳播快速，管理上除了應回歸實體社會的分工管理，對應各主管機關之權責規範分工，仍需要有網際網路治理，與網路中介服務提供者合作，建立多方利害關係人參與，良善運作自律、他律機制，並協調各部會依其權責處理非法內容機制必要，這個責任就落在NCC身上。





▲行政院會會後記者會，25日公布「數位發展部」等中央機關組織改造法案。（圖／記者陳家祥攝）



NCC發言人翁柏宗26日表示，因為新版組織法還沒審議，目前尚未確定，並未多做說明。



若立法院最終三讀維持行政院版不變，目前正在NCC研議中的《數位通訊傳播法》、《網際網路視聽服務管理法》(OTT TV專法)會仍由NCC主導並執行，未來NCC的業務可能會比目前只限定廣電三法的廣電媒體大更多。

