「貓堅強」勝過豬堅強　37天不吃不喝「剩2公斤」　　　　

▲ 四川貓堅強受困37天 。（圖／翻攝 紅星新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸四川一名鍾姓飼主養的小虎貓咪不見了，經過一個多月後奇蹟尋回，當時貓咪從16高樓墜落受困在排煙管裡，還不吃不喝37天竟然活著，比當年川震「豬堅強」還厲害。

據《成都商報》報導稱，四川省自貢市鍾姓市民養的愛貓「小虎」在樓頂花園無故失蹤，四處尋找、發尋貓啟事都失敗。一個多月後，一樓鄰居隱約聽到排煙管有奇怪聲音，趕緊通知貓咪主人，最後請人打破鄰居家的排煙管把貓咪救出。算算時間從失蹤到被救出，小虎一共被困37天，由於沒有進食，體重從原來的6公斤瘦到剩下2公斤。

▲ 四川貓堅強受困37天奇蹟生還 。（圖／翻攝 紅星新聞）

一隻貓咪從16樓摔落，在沒有水沒有食物的排煙管裡還能存活37天。貓咪的主人表示，小虎被找到的消息在鄰居群裡傳開，大家都說牠是「貓堅強」，比汶川大地震時被埋廢墟36天後獲救的「豬堅強」還活了多一天，真的很厲害。

由於37天沒有進食，貓咪小虎已從圓臉變成錐子臉，被送到寵物醫院時，一度見到輸液管都想咬來吃。 經醫生檢查，貓咪嚴重脫水、肝臟受損、情緒不佳等癥狀，但幸無外傷。 經過兩天治療，小虎的精神狀態有所好轉，但從調皮變得黏人又怕生。 目前，小虎已出院回家，在家進行康復性飼養。

▼ 四川貓健康的胖胖模樣。（圖／翻攝 紅星新聞）

2008年發生的汶川大地震，成都軍區的解放軍戰士，從重災區廢墟救出被埋的豬。當時，這隻豬從150公斤瘦到剩50多公斤，活著撐過36天被取名「豬堅強」。如今，四川這隻貓堅強更厲害，沒吃沒喝37天，不少網友稱，真的是九命怪貓。

▼四川大邑縣建川博物館，「豬堅強」在別墅裡悠閒地休息。（圖／CFP）



