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29歲女相親「穿搭超NG」！他一看背脊發毛　揭1破綻：覺得被利用

▲▼約會。（圖／取自免費圖庫／Pexels）

▲示意圖。（示意圖／取自免費圖庫／Pexels）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友日前接受親友安排參加相親，在這之前只看過女方的照片還有臉書，沒有見過本人，想說是親戚安排也沒有多想，當天他穿著素面T恤以及長褲到場，結果女方竟然穿著「阿姨外套+登山褲+慢跑鞋」出場，讓他超傻眼，還點出超致命的關鍵點，認為女方根本不重視這場見面，自己只是被利用而已。

28歲的男網友在Dcard上發文，透過親友介紹和29歲的女生相親，他當天雖然穿著輕鬆，但該有的禮儀也沒有忘記，赴約前還去髮廊整理一下頭髮，結果女方竟然穿著「阿姨外套+登山褲+慢跑鞋出現，戴著眼鏡綁著馬尾，以及她宛如太陽花般炸開的瀏海」，看到後第一瞬間，有一種震驚感從背脊衝上來。

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對於女方的穿著，他感到很不滿，「女方的樣子已經不是真性情的表現，對我來說真的感覺不被尊重」，雖然當下很震驚，但他仍很有風度地跟女生共進晚餐，還交換聯絡資訊。他透露，從女方的社群媒體，可以看得出是有在打扮的，但不知道為何要用那樣的裝扮來相親

▲兩性,愛情,戀人。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲男方認為女方的穿搭超母湯。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

他坦言，這場相親是女方邀約的，自己則是被邀請的，「如果是我邀請女方會面，而女方扮醜想要逼退我，這我能理解」，但如果沒有意願要見面，可以在會面前就先說，不需要用這種方式對待。本來當天餐後還有行程，但看到女方的裝扮後完全冷掉，他也在文中附上示意圖，供大家參考。

貼文一出後，網友們留言表示，「說不定她是被逼相親的」、「有可能她想要用平時的模樣給你看，有些女生不是每天化妝的」、「搞不好人家剛運動完」、「我姐姐曾經因為不想相親，直接頭夾鯊魚夾跟穿睡衣拖鞋出門，給你參考」、「搞不好是有錢人，平常穿的特樸素」。

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