　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

穿「比基尼」和男友父母泡湯！她驚覺踩雷：對我態度全變

▲▼有女網友穿著比基尼去跟男友爸媽泡溫泉，疑似踩到雷慘被冷落。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲妹子疑因穿「比基尼」踩雷慘被嫌「很愛玩」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者閔文昱／綜合報導

喜愛水上活動的女性總少不了一件「比基尼」，不過有時要根據不同場合來穿著，以免引起不必要的尷尬。一名女網友表示，上個月和男友一家人起去泡溫泉時，疑似因為穿的比基尼太「火辣」，使得男友家人對她的態度丕變，她憂心是不是踩到對方父母的雷？文章一出引發網友正反兩極的不同看法。

一名女網友在Dcard感情板以「比基尼踩到男友媽媽的雷」為題發文，表示與男友在一起的一年多，2人去過不少的地方玩水，因她喜愛拍照所以擁有許多不同樣式的比基尼。上個月時男友的爸媽約了她一起去泡溫泉，於是她就沒想太多隨便拿了先前有穿過的某件比基尼赴約，認為這件泳衣並沒有什麼不得體。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼女網友放上當天所穿著的比基尼。（圖／翻攝自Dcard）

▲女網友放上當天所穿的比基尼。（圖／翻攝自Dcard）

結果到了當天，男友父母看到了原PO所穿的比基尼後，只是上下打量了一下，也沒特別表示什麼，但之後她去男友家的時候便發現男友媽媽的態度似乎有所轉變，「以前會來跟我聊天開玩笑什麼的，現在我打完招呼後就不會多說什麼，我開了話題要聊的話他媽媽的語氣也變冷淡，甚至有時候會感覺到有點酸。」

原PO還指出，某天她在男友家上完廁所出來，正巧聽到了男友爸媽的對話，似乎就是在討論她「是不是很愛玩？」看到她後又馬上轉移話題，讓她相當苦惱，懷疑是「泡湯那天我的泳裝讓他們覺得我不是乖女孩」，並在文章中附上了當天所穿著的泳衣，求問網友「難道那件泳衣的樣子會讓長輩覺得太過了嗎？希望是我想太多了…」

▲▼女網友放上當天所穿著的比基尼。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO表示，先前男友有將2人一起出遊的照片傳給父母看過，但他們並沒有什麼意見。（圖／翻攝自Dcard）

文章一出後，馬上就吸引了不少網友討論，有人就認為，「妳跟男友出門穿可以，但跟對方長輩一起穿這麼露就不太妥」、「坦白說，跟長輩出遊穿比基尼真的有點不妥，加上還有男友爸爸在，可能多少還是有點尷尬吧，畢竟亞洲還是無法像歐美國家開放啦」、「有些比較傳統的長輩會在意」、「男友媽媽擔心太辣吧」、「跟長輩出門衣服還是要挑一下」。

但也有網友抱持著不同看法，表示「我覺得他爸媽也很無聊！比基尼也可以酸，那她自己穿布袋嗎？不用為了取悅別人假裝自己是人家心目中的乖女孩，做你自己就好～」、「什麼長輩在不適合？該改變的是長輩的思想，妳沒有任何問題～」、「現在不是2021了，怎麼還有這種觀念」、「是古人嗎？還是要穿競賽水著？還是荷葉邊？」

ET快訊
快訊／開獎了！統一發票1、2月特別獎獎號出爐
長榮貨輪卡運河「天價賠償」誰該付？董座聲明回應
「厭世臉」越南妻結婚照曝！純情男花5年存70萬　她6天就落跑
到底有多缺水？「3水庫」2年對比照曝光　網驚：根本沙漠化

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／首例「護理師打AZ疫苗心悸過敏」　指揮中心最新說明

穿「比基尼」和男友父母泡湯！她驚覺踩雷：對我態度全變

國有林地火災統計首度公布　98.1%人為「僅1.9%雷擊引發」

請支援陸軍！第一次見「全聯賣軍裝」她驚呆　內行大揭密：不奇怪

到底有多缺水？「3水庫」2年對比照曝光…網驚：根本沙漠化

遊覽車撞山調查報告出爐！運安會曝：「座椅固定方式」成法規盲點

被傳打疫苗身體不適缺席立院質詢　陳時中「親自致電記者」澄清！

慘！台南有降雨但3水庫幾乎「0進帳」　恐面臨分區供水

嘉義市33醫護接種AZ疫苗5人發燒　尚未提供民眾接種

中彰限水民眾搶買儲水桶！賣場備貨業績增3成　瓶裝水也多1成

鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金 放棄百萬月薪！5月帶球嫁男公關

貪快惹禍！婦人跨雙黃線過馬路　騎士擦撞雙倒地怒飆：衝沙啦！

宥勝第一次養寵物「直接領養3隻貓！」　全家只有他過敏...女兒：你回家戴口罩

So Red女生登《玩很大》全賴床叫不醒　音樂超大聲繼續睡...李玖哲傻眼「起來！！」

呆萌國中生 「二壘妹」開球爆紅 4年後辣照曝...網驚呆：變好大

LIVE／首例「護理師打AZ疫苗心悸過敏」　指揮中心最新說明

穿「比基尼」和男友父母泡湯！她驚覺踩雷：對我態度全變

國有林地火災統計首度公布　98.1%人為「僅1.9%雷擊引發」

請支援陸軍！第一次見「全聯賣軍裝」她驚呆　內行大揭密：不奇怪

到底有多缺水？「3水庫」2年對比照曝光…網驚：根本沙漠化

遊覽車撞山調查報告出爐！運安會曝：「座椅固定方式」成法規盲點

被傳打疫苗身體不適缺席立院質詢　陳時中「親自致電記者」澄清！

慘！台南有降雨但3水庫幾乎「0進帳」　恐面臨分區供水

嘉義市33醫護接種AZ疫苗5人發燒　尚未提供民眾接種

中彰限水民眾搶買儲水桶！賣場備貨業績增3成　瓶裝水也多1成

跟臉一樣大！全聯阪急推3種紀念款麵包　直徑12公分每日限量30個

開季不在一軍　陳偉殷二軍投球：重要是提升狀況

長賜號不叫「長榮號」！外國網友傻傻分不清…美媒發長文解惑

新疆百貨公司關閉H＆M門市！要求向新疆人民「鄭重道歉」

ZARA再推「字母棒球帽」賣到缺貨　百元價一頂就能戴超久

梅德韋傑夫登世界第二「非常讓人激動」　邁阿密網賽將遇盧彥勳

「買房選固定住戶當鄰居？」社區管委親曝經驗：真的不要承租戶

高雄孝子撞加油站成火球焦屍　相驗遺體結果曝...檢：冰存半個月

為什麼不能在周日投票？美共和黨參議員：會觸怒上帝！

LIVE／首例「護理師打AZ疫苗心悸過敏」　指揮中心最新說明

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

生活熱門新聞

長榮貨輪堵蘇伊士運河　內行人：船長不用跑了

獨／張鮭魚之夢不忍了　要漢來海港、福勝亭道歉

空姐喝醉路倒被帶走！警驚逮撿屍

噴100萬「越南妻來台1個月落跑」！夫當街潑屎

快訊／突升級冷氣團今晨8.6℃！　6縣市低溫特報

好市多上架「專櫃連帽外套」大打37折！

老婆偷花8000裝避孕器！人夫臉綠：已結紮1年多

全台喝水1150萬噸！這水庫最大贏家

長榮卡死爆紅！怪手單幹慘變小玩具

好市多停車場被塞爆　硬起反擊了

護理師接種AZ急性過敏　衛福部證實

餐會狂A蝦　張鮭魚之夢「超貪背影」遭翻出

老闆嗆開除改名員工　律師432字打臉

鄭文燦體重79.8KG　網：怎麼可能

更多熱門

相關新聞

比基尼不小心鬆開　女被男友打死

比基尼不小心鬆開　女被男友打死

巴西一名24歲辣妹與男友參加泳池派對時，身上比基尼不小心鬆開，害她當眾走光，沒想到男朋友竟然認為她是故意愛露，開始瘋狂毆打她，後來還被綁到車上載走，親友接到通知抵達醫院時發現她已經身亡。

韭菜怕被收割！喊「團結救台積電」遭吐槽

韭菜怕被收割！喊「團結救台積電」遭吐槽

台積電狂跌！韭菜崩潰：該認賠？　網給建議

台積電狂跌！韭菜崩潰：該認賠？　網給建議

比辦公室多！台積電清潔工「29K起」年輕妹心動

比辦公室多！台積電清潔工「29K起」年輕妹心動

住宿妹曝好市多5大神物　找室友平分超便宜

住宿妹曝好市多5大神物　找室友平分超便宜

關鍵字：

泡湯比基尼比基尼踩到男友媽媽的雷男友爸媽愛玩Dcard

讀者迴響

熱門新聞

正妹PO「孫生私訊搭訕截圖」公審！本尊反擊了

KTV慶生撒冥紙　4人穿麻衣跪地上爬！

越南老婆「厭世臉」落跑　台男癡情等她回來

長榮貨輪堵蘇伊士運河　內行人：船長不用跑了

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

建中生尋妹…連戰子幫忙　尋獲已成屍

媽媽過世！2.7公克肉球喝奶求生

獨／張鮭魚之夢不忍了　要漢來海港、福勝亭道歉

小姨子偷情姊夫！玩膩提分手慘遭殺害亡

福原愛被親媽氣炸…打電話給江宏傑

身分證拿來！「中3碼」玩劍湖山99元

彰化超狂名店「要買才能進來」！在地人揪團朝聖

空姐喝醉路倒被帶走！警驚逮撿屍

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

噴100萬「越南妻來台1個月落跑」！夫當街潑屎

更多

最夯影音

更多
鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！
白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面