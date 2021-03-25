穿「比基尼」和男友父母泡湯！她驚覺踩雷：對我態度全變

▲妹子疑因穿「比基尼」踩雷慘被嫌「很愛玩」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者閔文昱／綜合報導

喜愛水上活動的女性總少不了一件「比基尼」，不過有時要根據不同場合來穿著，以免引起不必要的尷尬。一名女網友表示，上個月和男友一家人起去泡溫泉時，疑似因為穿的比基尼太「火辣」，使得男友家人對她的態度丕變，她憂心是不是踩到對方父母的雷？文章一出引發網友正反兩極的不同看法。

一名女網友在Dcard感情板以「比基尼踩到男友媽媽的雷」為題發文，表示與男友在一起的一年多，2人去過不少的地方玩水，因她喜愛拍照所以擁有許多不同樣式的比基尼。上個月時男友的爸媽約了她一起去泡溫泉，於是她就沒想太多隨便拿了先前有穿過的某件比基尼赴約，認為這件泳衣並沒有什麼不得體。

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▲女網友放上當天所穿的比基尼。（圖／翻攝自Dcard）

結果到了當天，男友父母看到了原PO所穿的比基尼後，只是上下打量了一下，也沒特別表示什麼，但之後她去男友家的時候便發現男友媽媽的態度似乎有所轉變，「以前會來跟我聊天開玩笑什麼的，現在我打完招呼後就不會多說什麼，我開了話題要聊的話他媽媽的語氣也變冷淡，甚至有時候會感覺到有點酸。」

原PO還指出，某天她在男友家上完廁所出來，正巧聽到了男友爸媽的對話，似乎就是在討論她「是不是很愛玩？」看到她後又馬上轉移話題，讓她相當苦惱，懷疑是「泡湯那天我的泳裝讓他們覺得我不是乖女孩」，並在文章中附上了當天所穿著的泳衣，求問網友「難道那件泳衣的樣子會讓長輩覺得太過了嗎？希望是我想太多了…」

▲原PO表示，先前男友有將2人一起出遊的照片傳給父母看過，但他們並沒有什麼意見。（圖／翻攝自Dcard）

文章一出後，馬上就吸引了不少網友討論，有人就認為，「妳跟男友出門穿可以，但跟對方長輩一起穿這麼露就不太妥」、「坦白說，跟長輩出遊穿比基尼真的有點不妥，加上還有男友爸爸在，可能多少還是有點尷尬吧，畢竟亞洲還是無法像歐美國家開放啦」、「有些比較傳統的長輩會在意」、「男友媽媽擔心太辣吧」、「跟長輩出門衣服還是要挑一下」。

但也有網友抱持著不同看法，表示「我覺得他爸媽也很無聊！比基尼也可以酸，那她自己穿布袋嗎？不用為了取悅別人假裝自己是人家心目中的乖女孩，做你自己就好～」、「什麼長輩在不適合？該改變的是長輩的思想，妳沒有任何問題～」、「現在不是2021了，怎麼還有這種觀念」、「是古人嗎？還是要穿競賽水著？還是荷葉邊？」