被工廠耽誤的製槍手　廢鐵變Q版掌心雷...心機纏：阿就沒安全感

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵8隊接獲情資，1名鐵工廠老闆自隔工作室改槍，警方當場查扣10把改裝槍枝，追出老闆甚至利用廢鐵回收就能「自製」迷你版手槍，嫌犯到案後坦承「在網路平台學改槍」，宣稱「主要為了防身」。

警方調查，42歲的劉姓男子，在新北市泰山區經營鐵工廠，但卻利用晚上員工下班，在工作室內從事改槍行為，警方獲報後上門查緝，查扣10把改造槍枝、21顆子彈以及改槍工具，訊後依《槍砲彈藥刀械管制條例》送辦。

▲北市刑大在新北市泰山區逮捕改槍嫌犯，查獲自製的「迷你掌心雷」。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，劉嫌從2017年開始改造槍枝，警方也在查扣的槍枝中，發現劉嫌自製的「迷你版」掌心雷，嫌犯則坦承，係利用鐵工廠剩餘的廢鐵，自行磨切槍管改造，只有自己持有，否認有販賣。

▲警方逮捕鐵工廠老闆涉嫌改槍，當場查扣10支改造手槍以及子彈21顆。（圖／記者邱中岳翻攝）

劉嫌向警方坦承，因所住的地方太亂，所以才會改造槍枝防身，更直言「這樣才有安全感」，劉嫌指出，在網路上購買改槍工具，再去網路影音平台「學習改槍技巧」。

▲警方發現鐵工廠老闆涉嫌改槍，嫌犯還辯稱「因為地方太亂改槍防身」。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現，高中畢業的劉嫌，因經營鐵工廠，且又上網學習改槍技術，還買了模型槍改造，不排除有販賣槍枝的嫌疑，警方也將持續追查劉嫌是否有共犯以及模型槍枝的來源。

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