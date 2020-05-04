曾謀害親夫又毒殺次女為詐保255萬　鐵工廠董娘判10年





▲高雄婦人為詐保，竟殺害丈夫、毒殺女兒。此為示意圖。（圖／pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

高雄仁武區婦人王黃寶美貪圖詐領保險金，竟在4年前利用丈夫因久病厭世、想自我了斷的機會，幫助丈夫自殺，還布置成他殺意外。另外她也以老鼠藥摻入藥酒，誘騙智能障礙的次女喝下，次女身亡，她取得255萬元的保險金。一審將她判刑12年、二審改判10年。全案上訴三審，最高法院4日駁回上訴定讞。

判決指出，高雄某鐵工廠的老闆娘王黃寶美，與經營鐵工廠的丈夫育有3女1子，但丈夫久病厭世，再加上欠下上千萬元的債務，丈夫竟動起歪腦筋打算詐保，希望犧牲自己，改善一家生活。丈夫就從2014年起陸續投保3、4份保險，總計保險金達千萬元。夫妻2人謀議，妻子將丈夫綑綁在工廠內，持刀朝先生後腦猛砍10多刀，刀刀見骨，現場遺留犯案用的凶刀，布置成丈夫遭臨時工殺害的假象。

檢警查出2人詐保的案情，最後妻子被依照「加工自殺罪」判刑3年2月，入獄服刑。但檢警調查期間，妻子先行供出毒殺次女的案情。她供稱，因次女智能障礙，長期照顧下身心俱疲。她就在2014年8月間，將可滅鼠（Brodifacoum）、甲醇混入藥酒並裝入寶特瓶內，當晚11點多藉故騎機車載次女外出，到仁武區八控橋旁便道時，騙次女喝下藥酒，隨即引發急性甲醇中毒身亡。

次女死亡後，她還製造性侵殺人案假象，將次女的上衣掀至胸部上方，便離去返家；隔天早上民眾發現次女屍體，當時王妻接受警詢時還謊稱次女「愛喝酒、常遭人以酒引誘外出」、案發當晚擅自逃家外出，誤導檢警辦案，事後王妻還申請理賠得手255萬餘元。檢方再依照家暴殺人罪，提起公訴。

毒殺次女部分，一審將王妻判刑12年。案經上訴，高雄高分院二審審理後，認為她犯後即坦承全部犯行，且自首並配合檢警調查，已有知錯悔改之意的犯後態度，因此改判10年。全案再上訴第三審，最高法院4日駁回上訴定讞。