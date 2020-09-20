女友沒戴安全帽...技工闖燈鑽巷弄逃1.5公里！警攔截查獲槍毒

▲趙男騎機車載蔡女，未戴安全帽被巡邏警發現。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋警分局在執行巡邏勤務時，一部機車後座女子未戴安全帽，要進行攔查時，男騎士加速逃逸，警方鳴笛追捕1.5公里後，將2人攔下，在機車置物箱起獲一把改造手槍及子彈5顆，隨後在女子身上查獲毒品，訊後將2人分別依槍砲法及毒品罪移送法辦。

18日晚間9時許，46歲趙姓男子騎機車載著37歲蔡姓女子，在行經新北市板橋區板林路時，因後座蔡女未戴安全帽，執行巡邏的轄區警員見狀，上前準備攔查，趙男作賊心虛，直接催油門逃逸。

▼警方圍捕趙男，在機車內起獲改造手槍及子彈。（圖／記者陳以昇翻攝）

2名警員立刻鳴笛尾隨追捕，蔡男不顧交通號誌，一路闖紅燈鑽巷子想要甩開警方，逃竄1.5公里不到3分鐘的時間，在存德街巷內將2人攔截，趙男還企圖衝撞警員，遭到壓制，隨後在機車置物箱內起獲一把改造手槍、子彈5顆，蔡女身上也查獲管制藥品6顆。

趙男向警方供稱自己曾在鐵工廠工作，又喜歡玩槍，才會自行改造槍枝，訊後將2人分別依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送偵辦。

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▼警訊後將趙男依違反槍砲法移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼趙男逃逸路線，警追捕1.5公里 。（圖／記者陳以昇翻攝）