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社會 社會焦點 保障人權

博弈網命員工「月募2千萬賭資」否則裁員　警方攻堅員工淚奔：來了

記者邱中岳／台北報導

北市刑大接獲線報，有幫派成員搞博弈網站下游代理商當作經濟來源，於是向上追查，在新北市查獲1組博弈網站成員，甚至找到牆上公告，「要員工每個月募集下注賭資2千萬元，否則要裁員」；另外也在台中查獲丈夫先因賭博網站被抓，妻子接手後也落網。

警政署有鑑於黑幫成員透過經營賭場、網路賭博牟利，從2021年3月15日至22日，為期7天執行全國掃蕩賭博專案，全力掃蕩涉及經營賭博處所，共計查獲各類賭博案計57件323人，經清查主嫌及幕後主使者，包括天道盟、竹聯幫等幫派涉入其中。

▲▼北市刑大分別在新北、台中查獲賭博網站，還在台中賭博網站嫌犯家中搜出2百多萬現金。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市刑大科偵隊，上週針對2處賭博網站進行查緝，共計逮捕13人到案送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

北市刑大科偵隊指出，接獲線報指出1名29歲的張姓男子找來弟弟以及前妻等9人，架設賭博網站供國人下注簽賭，但因經濟不景氣，下注人氣減弱，張姓男子等幹部成員，更在公司牆上貼出公告，對員工提出相當苛刻的要求。

張姓男子等人貼出公告寫到「每個月要找賭客下注2千萬元，否則就要進行裁員」，且另外還說每個月要吸收50名新賭客，只要少5個就要扣假1天，有員工見警察攻堅鬆了一口氣，淚奔「當時也是被騙進來的」，但擔心遭報復所以不敢離職。

▲▼北市刑大分別在新北、台中查獲賭博網站，還在台中賭博網站嫌犯家中搜出2百多萬現金。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市刑大分別在新北、台中查獲賭博網站，還在台中賭博網站嫌犯家中搜出2百多萬現金。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方也在台中查獲1名37歲的胡姓女子，因丈夫在2016年經營賭博網站被逮，隨即接手丈夫的博弈事業，找來妹妹等4人分租多個套房，並在套房內放置電腦，博弈網站成員均由遠端操控電腦，想讓警方無法「人贓俱獲」。

警方發現，張姓男子成立的賭博網站金流高達9億多元，並查扣主機7台、手機20台；另外，兵分7路搜索胡女賭博網站處所，查獲汽車、電腦29台以及52支手機，賭資金流高達6億，還當場查扣2百多萬現金，訊後一干人等均依賭博罪嫌送辦。

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