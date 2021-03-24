惡劣！男偷娃娃機備品嫁禍鄰居　住戶氣炸質問還被他打

記者邱中岳／台北報導

北市中山區1名男子因竊盜案遭判拘役15天，但15天出獄後竟不知悔改，跑到錦州街1家夾娃娃機店，趁無人看管之際，趁機偷走機台上的「備品」，有台主透過監視器發現告知場主，警方事後發現男子在住家1樓賣娃娃，詢問時男子還嫁禍給鄰居。

警方調查，22歲的王姓男子在林森北路偷走路邊攤販的彩券，遭判處拘役15天，王男並沒有學乖，反而跑到錦州街1家夾娃娃機店，趁機將台主放置在機台上的備品偷走，台主獲悉後緊急告知場主報警。

▲男子竊盜被判拘役15天，出來後又跑去偷夾娃娃機台上的備品。（圖／記者邱中岳翻攝）

44歲的王姓場主向警方表示，17日當天上午9時許，王姓男子走進娃娃機店，但並沒有掏錢夾娃娃，反而是趁機偷走台主放在機台上的物品，其中包括公仔等物品，清查後損失金額共計1150元，警方也到王男住處1樓逮人。

男子雖然否認有偷竊的行為，但監視器畫面證據確鑿，警方仍將他依法送辦。鄰居私下透露，王男曾經在住家1樓賣公仔、娃娃等物品，甚至還寫下「奶奶生病了，可憐我一下」，賣名牌內褲一件要價470元，另外也賣娃娃、每個要價580元。

▲男子曾在住家門口寫上奶奶生病，可憐我一下的紙板，並兜售娃娃以及名牌內褲。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方上門詢問王男時，他不僅否認東西是自己的，更直言公仔都是自己夾的，之前拿的都還回去了，也沒有賣掉，事後還推說是別戶鄰居的，甚至帶著警方到其他住戶家敲門，讓住戶當場氣炸，警方將釐清男子販賣物品是否為贓物。

▲男子否認擺地攤賣東西，還強調「東西是隔壁住戶的」，住戶追問反被揍一拳。（圖／記者邱中岳翻攝）

被冤枉的住戶事後攔住王姓男子，質問為何要亂說擺地攤的東西是自己的，但王姓男子非但沒有解釋，反而直接一拳朝該名住戶招呼，全部過程被一旁鄰居看到，監視器畫面也錄下，挨打住戶近期將到派出所提告。

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