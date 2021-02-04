農漁會選舉將近...苗警掃蕩改造槍械　查獲23支黑槍逮10人

▲苗栗縣警察局會同各地警力，共同查獲非法槍械共23枝及各式改造槍械工具，縣長徐耀昌率議會同仁給予最高肯定。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

因應2021年加強重要節日安全維護工作，各級農、漁會選舉將近，苗栗縣警察局縝密規劃勤務，統合所屬偵查能量，強力掃蕩改造槍枝場所，短短1個月時間，查獲涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例9件10人，其中掃蕩改造槍械場所1處，向上溯源1案，共計起獲非法槍械23枝，查緝成果豐碩。其中14枝改造手槍嫌犯竟是1名國軍翁姓少校。

苗栗縣警局表示，其中查獲苗栗縣公館鄉劉姓男子上網陸續購買操作槍、子彈及槍械零組件，在住處內自行研製改造，現場查獲非制式手槍1枝、槍管2支、改造子彈成品、半成品、砂輪機、鑽床等改造槍械工具一批；另偕同內政部警政署保二警察總隊至南部地區，緝獲翁姓男子非法持有槍械案。據警方了解，這名翁姓男子任國軍少校，平時因對槍械有興趣，所以改裝空氣槍來把玩，也在翁男住處一舉起獲空氣槍14枝，其中2枝鑑驗具殺傷力。

此外，3日下午警察局刑警大隊也會同新竹縣、市警方於新竹地區查獲仿金牛座手槍2把、子彈33發，即時遏阻大量非法槍械流入不法分子手中，再次展現苗栗縣警方積極辦案的精神。

苗栗縣長徐耀昌也表示，年關將近，2021年加強重要節日安全維護工作已正式起跑，儘管寒流來襲、疫情升溫，警察同仁依然堅守崗位，除肅槍工作繳出亮麗的成績單之外，亦期許警察同仁持續強化打詐、緝毒、掃黑、肅竊等查緝量能，全力投入維護治安工作，讓鄉親能歡度春節假期。

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