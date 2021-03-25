美國列中國「首要挑戰」　陸國防部回應：無意挑戰但也不怕

▲任國強。（圖／翻攝中國國防部）



記者邱茀濱／綜合報導

針對美國將中國列為「首要挑戰」，中國國防部發言人任國強今（25）日回說，美方製造敵人、渲染威脅的「套路」，目的就是為了繼續稱霸找藉口，並強調「中國不想『威脅』誰，但誰的『威脅』也沒用」。

任國強在記者會上表示，美方有關言論充滿冷戰思維，「這種製造敵人、渲染威脅的『套路』，其實就是為了繼續稱霸爭霸找藉口，反映了美方頑固的霸權心態、奉行的叢林法則及危險的對華誤判」，既不符合事實，也不符合中美兩國及世界的共同利益，中方對此堅決反對。

「中國無意『挑戰』誰，但誰的『挑戰』也不怕；中國不想『威脅』誰，但誰的『威脅』也沒用。」任國強指出，中國有發展壯大的權利，有自主選擇道路的自由，也有防禦自衛的能力，更有維護自身正當權益的要求。

任國強續指，中國堅持走和平發展道路，奉行防禦性國防政策，始終堅持以自身的發展壯大推動世界和平力量的發展壯大。值得注意的是，他還認為霸權主義早該被丟進垃圾桶，但還是呼籲「中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確選擇」。

最後他重申，希望美方能夠認清形勢，理性看待中國和中國軍隊發展，正確處理中美兩國兩軍關係，與中方相向而行，加強對話溝通，拓展互利合作，妥善管控分歧，推動中美兩軍關係健康穩定向前發展。

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