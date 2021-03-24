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北彰化用水也「供五停二」影響8萬戶　台水將設45個加水站

▲北彰化民生用水將供五停二。（圖／台水第11區管理處提供）

▲北彰化民生用水將供五停二，台水增設臨時加水站。（圖／台水第11區管理處提供）

記者唐詠絮／彰化報導

中部水情嚴峻，旱災中央災害應變中心決議台中、苗栗地區將自4月6日起分區供五停二，節水率將由11%提升為15%；而彰化北彰化地區因為要用到台中自來水源，也決定供五停二，影響約8萬戶的民生用水，台水公司將設置45個加水站及7部水車支應不時之需。

台水公司彰化第11區營業處指出，彰化地區因轄內無水庫，尤其北彰化長期仰賴台中供水系統支援用水，原本就屬於用水艱困地區，除了配合此次供五停二的決議外，原來的2階段減壓減量供水時段仍持續進行。

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▲北彰化民生用水將供五停二。（圖／台水第11區管理處提供）

台水11區處曾良琳處長強調，若是醫療機構有缺水狀況，將會由衛生局派員處理；至於學校載水，則委由消防局統一辦理。未來北彰化地區用水從4月6日將進入紅燈分區供水，並分甲、乙二區並採供五停二方式供水，甲區停水時間為每星期二0時至星期三24時，影響約7萬用戶；乙區停水時間為每星期四0時至星期五24時，大約有1萬戶受到影響。

台水11區表示目前已進入抗旱最艱難時刻，北彰化地區已規劃設置45處供水站供民眾使用，分區供水範圍或加水站位置有不明瞭之處，可撥1910免付費電話洽詢，用戶亦可進入台水公司網站「抗旱專區」（https://www.water.gov.tw/）或本處粉絲專頁查詢，再次籲請民眾共體時艱愛惜珍貴水資源，攜手共同節約用水。

▲北彰化民生用水將供五停二。（圖／台水第11區管理處提供）

＊甲乙兩區分區供水範圍如下，甲區範圍：
(一) 彰化市(除彰化市東郊外)
(二) 和美鎮6里(犁盛、糖友、中圍、新庄、中寮、竹圍)
(三) 花壇鄉2村(岩竹、白沙)
乙區範圍：
(一) 彰化市東郊13里(福田、石牌、竹巷、快官、田中、牛埔、台鳳、三村、竹中、大竹、香山、安溪、福山)
(二) 國聖里(中山路三段以東)
(三) 中庄里(彰南路一段)

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