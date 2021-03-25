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700多萬人姓「肖」《百家姓》中找嘸　真相曝：求方便被簡化了

▲▼姓氏,百家姓,肖姓。（圖／翻攝自百度百科）

▲大陸有700多萬人性「肖」，但這姓氏卻未收錄在《百家姓》中。（圖／翻攝自百度百科）

記者陳怡靜／綜合報導

《百家姓》成書於北宋時期，裡面記載了眾多中文姓氏，不過當中竟出現漏網之魚，「肖」姓在大陸相當常見，高達700多萬人，卻沒有被收錄在內。就連明朝時期新收錄的《千家姓》也不見肖姓存在，讓眾人相當困惑，事後才發現，原來是「姓錯了！」

根據陸媒報導，「肖」字在古代就被用於姓氏，但人口相當稀少，因此未被收錄在《百家姓》和《千家姓》中，直到明代萬曆年間的《萬姓統譜》：「肖：漢，肖安固。肖始、肖玉、肖雩、肖同。明，肖靖，襄城人，宣德中解元。」才有記載。

肖姓未收錄在百家姓中的原因，最大的關鍵是「漢字簡化」。自清末以來，不少人求方便，會將筆劃複雜的字簡化，「肖」字應該是從「蕭」簡化而來。查看當時的房地契約，便可發現不少蕭姓人士改姓肖，他們改姓的目的只是為了書寫便利。

▲▼姓氏,百家姓,肖姓。（圖／翻攝自百度百科）

▲古代「肖」性相當罕見，因此沒有收錄在《百家姓》中。（圖／翻攝自百度百科）

不過肖姓大規模改為蕭姓，關鍵是1977年政府提出的《第二次漢字簡化方案》，當中明令將所有的「蕭」一律改為「肖」，強迫大批蕭姓人士改姓。雖然該方案在1986年就廢除，不過這些「肖」姓人士並沒有改回原姓，選擇沿用肖姓。目前肖姓在大陸人口高達700多萬人，是全國排名第33的大姓。

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