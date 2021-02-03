老婆姓「第五」太罕見！夫點頭子從母姓　孩子取名「第五月」

▲妻子姓氏太罕見，丈夫點頭讓孩子從母姓，取名「第五月」。（示意圖／取自pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

一般華人延續父系社會傳統，多數子女都「從父姓」。不過，中國大陸有一對夫妻，因為老婆姓氏「第五」非常特別、罕見，加上一時也沒想到取什麼合適，所以夫家全部同意子從母姓，取名叫做「第五月」。

綜合媒體報導，夫家姓「李」，可謂是華人大姓，但孩子出生後，一家人想來想去也沒想到什麼合適的名字，加上女方姓「第五」非常特別，最後丈夫靈機一動，索性提議讓孩子跟著母親姓，還當場給孩子取了一個獨一無二的名字，叫做「第五月」。

丈夫把想法告訴家人，結果全家都贊成子從母姓，因為孩子正好是5月出生，這個名字不僅簡單好記，又獨一無二，稱呼起來也相當好聽。

許多網友看完，都很羨慕有這樣特別的名字，一來認為從母姓在大陸不普及，這樣的作法很大膽和勇敢，二來也認為這應該是全國唯一，不會遇到重複的姓名。

▲姓氏「第五」，最早源自戰國時期齊國田氏。（圖／翻攝自搜狐新聞）

據悉，「第五」是極其稀有的複姓，已有近2000年的歷史，最早源於戰國時期齊國田氏貴族。後來，漢高祖劉邦建立漢朝，為了消滅各地豪強的殘餘勢力，把過去齊、楚、燕、韓、趙、魏六國公族後裔和豪族名門遷徙到關中一帶定居。

遷徙田姓貴族時，因族大人眾，故改變了原來的姓氏，以門第順序分為「第一」到「第八」氏；例如田廣的孫子田登是第二氏，元孫田癸是第三氏，弟弟田英是第八氏，而「第五」就是其中一支。

《姓氏考略》記載「齊田氏後，漢時齊諸田徙至京兆房陵，以次第為姓，有第一至第八」但時至今日，已經找不到「第一」、「第二」等姓氏的後人，畢竟當代保留複姓的已經很少，現代幾乎只剩「第五」這個複姓留存了下來。

中國大陸資料顯示，台灣至少有7個家庭姓氏「第五」，祖先遷徙自陝西省魏洛村，現今主要居住在台北市內湖區。另根據《TVBS》報導，立法院職員中有一對姊弟，本名就叫第五莎、第五龍。