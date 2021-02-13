史上「最尷尬姓氏」曝光！他慘遭排擠嘲笑　台灣只剩2人

▲大陸有名男保全因為姓「豬」，而遭受旁人的嘲笑與排擠。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者曾羿翔／綜合報導

華人姓氏相當繁雜，其中也有相當特殊的姓氏讓當事人很困擾。在大陸就有一名男保全因為姓「豬」而遭受旁人的嘲笑與排擠，讓他一開始很像要更改姓氏，不過卻也因此找到了心愛的妻子，最後決定不改了。據了解，「豬」姓起源於三國時代，主要分佈在福建、貴州以及台灣等地區，台灣姓豬的只有2人。

綜合陸媒報導，寧波市區一家物業公司的保全名叫「豬賦強」，他坦言「姓豬真的給自己帶來許多尷尬的時刻」，自己剛到寧波時，向身旁的人介紹自己姓豬，總被誤認是姓「朱」，直到被發現真的姓豬後，有些人還會直接笑出來或是直接嘲諷。豬斌強透露，某次同事故意在他面前開玩笑「你的祖先是不是豬八戒啊？」，後來有段時間真的很想更改姓氏，想改成「諸」姓。

▲豬賦強曾因姓氏被嘲笑「你的祖先是不是豬八戒啊？」（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

報導也提及，不過姓「豬」也意外帶給這位男保全意外的姻緣，豬賦強表示，他曾在一家飯店打工，同事依舊拿他的姓氏開玩笑。沒想到這段最孤獨的時間，一位名叫小麗（化名）的女孩子出現在豬賦強的生命中。



據了解，小麗每天都會畫一隻可愛的小豬給豬賦強，告訴他別再討厭自己的姓氏，讓豬賦強相當感動，後來兩人開始交往，現在已步入婚姻，組成幸福小家庭生下「豬寶寶」，最終豬斌強決定保留這個姓氏。中國大陸目前不到100人保有「豬」姓，而根據台灣內政部戶政司在網路上公布的「全國姓名統計」數據顯示，台灣只有2個人姓「猪」（豬的異體字），可以說是相當罕見。

▲台灣人姓氏以陳姓為最多，林姓居次。（圖／記者季相儒攝）



在台灣的姓氏之中，則以陳姓為最多，林姓居次，因此有「陳林滿天下」的說法，與大陸閩南籍移民比例高有著密切關係。內政部戶政司2018年公布的數據也顯示，全台共有1832姓，雙北姓氏數量佔前兩名，其中前10大姓氏依序為陳、林、黃、張、李、王、吳、劉、蔡、楊，都是單姓，合計總人數約為1244萬人，占總人口數52.78%；在複姓與雙姓方面，張簡、歐陽、范姜、周黃佔前4名，共計2.1萬人。