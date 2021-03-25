　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

AIT：支持美台企業在半導體供應鏈合作　列優先工作目標

▲美國在台協會處長酈英傑出席世界台商聯合總會年會。（圖／記者林敬旻攝）

▲美國在台協會處長酈英傑。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

美國在台協會（AIT）處長酈英傑25日出席「晶圓代工廠力積電銅鑼12吋廠動土典禮」時表示，台灣是深受信賴的半導體製造產地，他支持美台企業在半導體供應鏈的合作，這是AIT的優先工作目標。

酈英傑致詞時表示，台灣一直都是深受信賴的半導體製造產地，不論是業界、各國政府或軍方，都知道台灣會遵循規則做事，這就是為何美國一直把台灣視為最親近，也是最不可或缺的夥伴。

在全球半導體供應鏈中，酈英傑指出，台美是最自然的合作夥伴，上下游都可以找得到台灣和美國公司的身影，所以他支持台美企業在半導體供應鏈的合作，這也是AIT接下來的優先目標。

酈英傑表示，美國總統拜登（Joe Biden）跟總統蔡英文都曾經提到，半導體產業不僅在經濟創新方面，在國安領域上也是關鍵的戰略優先產業。

在拜登於2月份頒布的第一條行政命令中，酈英傑指出，其中就有點出，啟動供應鏈檢討流程，力求為關鍵物資及必需品打造更有韌性，更安全的供應線。

酈英傑說，拜登政府特別重視確保供應鏈的安全，美國去年也跟台灣推出「美台經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），透過這項機制，雙邊將能強化現有的經濟合作領域，建立新的經濟合作關係。

ET快訊
惡意付費程式藏App Store！7種應用程式下載前注意
長榮貨輪卡運河會被多國求償？　內行指1關鍵：反而可以開口討
台南狠男追離婚女被拒　想同歸於盡竟把女方媽媽殺死
長榮貨輪整艘偏掉卡住蘇伊士運河！船長親曝關鍵原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

AIT：支持美台企業在半導體供應鏈合作　列優先工作目標

空軍：兩戰機撞擊時曾發出3秒信號　F-5機身沒有定標機搜救難度增

陳建仁出席「台捷論壇」分享抗疫經驗　揭國際防疫成功必須要件

數位發展部最快1年內掛牌　聚焦資安、數位經濟、數位轉型

北市僅2成醫護願接種AZ疫苗　柯文哲分析2因素：有其他更好的疫苗

F-5E飛官朱冠甍因「機械故障」殉職　空軍：僅是初步研判

政院首波組改拍板　增設數位發展部、科技部改制國科會

帛琉總統28日抵台舉行國際記者會　將與蔡英文、蘇貞昌晚宴

33萬人受惠！登記有案事業單位勞工「全納保」　蘇貞昌：給勞工最大禮物

北市僅23.1％醫護願打AZ疫苗　汪志冰酸蔡政府「大費周章搞大內宣」

鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金 放棄百萬月薪！5月帶球嫁男公關

貪快惹禍！婦人跨雙黃線過馬路　騎士擦撞雙倒地怒飆：衝沙啦！

宥勝第一次養寵物「直接領養3隻貓！」　全家只有他過敏...女兒：你回家戴口罩

So Red女生登《玩很大》全賴床叫不醒　音樂超大聲繼續睡...李玖哲傻眼「起來！！」

呆萌國中生 「二壘妹」開球爆紅 4年後辣照曝...網驚呆：變好大

AIT：支持美台企業在半導體供應鏈合作　列優先工作目標

空軍：兩戰機撞擊時曾發出3秒信號　F-5機身沒有定標機搜救難度增

陳建仁出席「台捷論壇」分享抗疫經驗　揭國際防疫成功必須要件

數位發展部最快1年內掛牌　聚焦資安、數位經濟、數位轉型

北市僅2成醫護願接種AZ疫苗　柯文哲分析2因素：有其他更好的疫苗

F-5E飛官朱冠甍因「機械故障」殉職　空軍：僅是初步研判

政院首波組改拍板　增設數位發展部、科技部改制國科會

帛琉總統28日抵台舉行國際記者會　將與蔡英文、蘇貞昌晚宴

33萬人受惠！登記有案事業單位勞工「全納保」　蘇貞昌：給勞工最大禮物

北市僅23.1％醫護願打AZ疫苗　汪志冰酸蔡政府「大費周章搞大內宣」

看中「竹北家樂福」附近25年電梯大樓！他還在猶豫…內行驚：快買

薔薔合體鳳梨網敲碗「在一起」　男星吃味：很受傷

特斯拉車內鏡頭會拍你開車、回傳影片　消費者報告：恐侵犯隱私

保時捷沒位停！天兵車主擠進「好市多限定區」　網罵到一半全跪了

獨／「厭世越南妻」笑臉照曝光！　公公曝越南相處怒批：全都是演的

動團抗議「原民使用傳統狩獵不受限」　籲不該有任何身份例外

防毒品再犯！高雄2地檢署建立防制聯繫平台　建立戒癮治療標準

快訊／竹北知名賣場「年輕女5F墜落馬路」當場死亡！警調查身分中

44歲米倉涼子近照狀態驚人！　頂「防腐劑顏值」帶貨FENDI法棍包

黃金雞湯甘甜、有層次！隱身台北巷弄拉麵店　嫩雞叉燒飯一吃上癮

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

政治熱門新聞

丁允恭逼墮胎後消失5天！Y女哭爆：被架在手術台

丁允恭妻出示「34萬匯款紀錄」打臉Y女說謊　拿來幹嘛她自己最明白

飛官朱冠甍殉職　空軍證實：主因機械故障

Y女淚訴被上銬墮胎！丁允恭妻嗆「在密醫時代？」

國民黨疑凍結「F-5E彈射椅」預算挨轟　游淑慧：民進黨有編嗎？

總統府副秘書長李俊俋批國民黨操作疫苗：扯後腿招數根本複製貼上

王定宇、顏若芳「同居扯分租」　直擊打臉畫面全曝光

高壯男OUT？　陳玉珍開男友條件

國軍42人啟動「水下搜救」尋潘穎諄　這些人也還沒回家...

丁允恭遭撤職　Y女哽咽：判決很不公平

4人以下公司強制納保！勞工職災保險法明拍板 「失能」最高領70%

快訊／制裁第二彈？立委爆：大陸今起禁止台灣「鳳梨酥」進口

獨／鳳梨酥遭禁　糕餅業者曝LINE對話：小三通一過來就要被扣貨

馮世寬穿飛行服現身立院：讓我想起年輕時掩護RF-104G戰機偵照

更多熱門

相關新聞

台美攜手助攻女性創業　徵選90名女力打造全球經濟新量能

台美攜手助攻女性創業　徵選90名女力打造全球經濟新量能

全球女性意識抬頭，女性創業也成為產業新勢力，為鼓勵各行各業菁英女性，經濟部與美國在台協會今（8）日首度啟動「女性創業學院」計劃，經濟部長王美花表示，台美雙方預計各出5萬美元，徵選逾90名女性新創企業並提供培訓機會，讓台灣女性成為推動全球經濟的新量能。

台南高鐵站發福袋巧遇AIT處長酈英傑夫婦

台南高鐵站發福袋巧遇AIT處長酈英傑夫婦

高鐵站巧遇黃偉哲　酈英傑讚台南美麗城市

高鐵站巧遇黃偉哲　酈英傑讚台南美麗城市

AIT處長酈英傑大讚台南是適合旅行美麗城市

AIT處長酈英傑大讚台南是適合旅行美麗城市

AIT處長現蹤台南？黃偉哲：記得點全糖去冰

AIT處長現蹤台南？黃偉哲：記得點全糖去冰

關鍵字：

酈英傑

讀者迴響

熱門新聞

正妹PO「孫生私訊搭訕截圖」公審！本尊反擊了

越南老婆「厭世臉」落跑　台男癡情等她回來

KTV慶生撒冥紙　4人穿麻衣跪地上爬！

長榮貨輪堵蘇伊士運河　內行人：船長不用跑了

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

身分證拿來！「中3碼」玩劍湖山99元

建中生尋妹…連戰子幫忙　尋獲已成屍

獨／張鮭魚之夢不忍了　要漢來海港、福勝亭道歉

媽媽過世！2.7公克肉球喝奶求生

小姨子偷情姊夫！玩膩提分手慘遭殺害亡

福原愛被親媽氣炸…打電話給江宏傑

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

彰化超狂名店「要買才能進來」！在地人揪團朝聖

福原愛媽「沒立場待江家了」返日有原因！

雞排店貼霸氣公告！全網笑翻

更多

最夯影音

更多
鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！
白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面