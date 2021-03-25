AIT：支持美台企業在半導體供應鏈合作　列優先工作目標

▲美國在台協會處長酈英傑。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

美國在台協會（AIT）處長酈英傑25日出席「晶圓代工廠力積電銅鑼12吋廠動土典禮」時表示，台灣是深受信賴的半導體製造產地，他支持美台企業在半導體供應鏈的合作，這是AIT的優先工作目標。

酈英傑致詞時表示，台灣一直都是深受信賴的半導體製造產地，不論是業界、各國政府或軍方，都知道台灣會遵循規則做事，這就是為何美國一直把台灣視為最親近，也是最不可或缺的夥伴。

在全球半導體供應鏈中，酈英傑指出，台美是最自然的合作夥伴，上下游都可以找得到台灣和美國公司的身影，所以他支持台美企業在半導體供應鏈的合作，這也是AIT接下來的優先目標。

酈英傑表示，美國總統拜登（Joe Biden）跟總統蔡英文都曾經提到，半導體產業不僅在經濟創新方面，在國安領域上也是關鍵的戰略優先產業。

在拜登於2月份頒布的第一條行政命令中，酈英傑指出，其中就有點出，啟動供應鏈檢討流程，力求為關鍵物資及必需品打造更有韌性，更安全的供應線。

酈英傑說，拜登政府特別重視確保供應鏈的安全，美國去年也跟台灣推出「美台經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），透過這項機制，雙邊將能強化現有的經濟合作領域，建立新的經濟合作關係。