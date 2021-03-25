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核酸檢測驗證更快！搭長榮新加坡航班「刷QR code」就可判讀真偽

▲長榮航空即日起由新加坡飛往台北的航班，開始與Affinidi電子健康驗證平台共同合作。（圖／長榮）

▲長榮航空即日起由新加坡飛往台北的航班，開始與Affinidi電子健康驗證平台共同合作。（圖／長榮）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，長榮航空為加強檢測，即日起由新加坡飛往台北的航班，開始與Affinidi電子健康驗證平台共同合作，加入新加坡機場公司推動的PCR (Polymerase Chain Reaction) 核酸檢測數位驗證平台之試行作業，該平台可迅速判讀醫療報告真偽與有效性，省去人工作業時間，每人可省下5分鐘的排隊時間。

長榮航空表示，為了與國際防疫驗證相關平台做最佳的串聯，自疫情以來就積極關注國際航空運輸協會(IATA) 在數位健康平台標準化的格式制定與作業趨勢，並掌握各國相關平台的開發及認證進度，也持續與國際具公信力組織研議合作，規劃導入安全且具信任度的PCR核酸檢測報告、疫苗注射之數位驗證平台，共同做好防疫工作。

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新加坡自今年3月10日起，全境醫療院所所開立的PCR核酸檢測報告皆會附上數位驗證碼(QR code)，旅客於報到時可採紙本方式或將其存置於手機提供給機場地勤人員，由機場地勤人員使用具Affinidi數位驗證平台的手持設備。

▲長榮航空紐籍機師不配合疫調，確診後還趴趴走，桃園市衛生局24日寄出處分書，本月31日前須繳清罰款，否則將強制執行。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲旅客搭長榮只要刷碼就可驗證核酸檢測報告。（資料照／記者沈繼昌攝）

掃描數位驗證碼(QR code)後，即可迅速判讀醫療報告的真偽、開立的醫療院所及時間的有效性，確認旅客是否符合入境國的相關政策要求，然而配合現行台灣規定，旅客仍須攜帶由醫療院所所開立的PCR核酸檢測紙本報告。

依長榮航空測試結果，Affinidi數位驗證平台可以有效增進地勤人員作業效率，平均每位旅客可節省約5分鐘的排隊等候時間，並可避免人工判讀錯誤的機率。

長榮航空此次自新加坡站開始試行，也會持續與各國際航空組織、數位健康驗證平台保持密切合作，未來也不排除與任何數位健康驗證平台開發商合作的機會，近期也計畫將此項作業擴及至馬來西亞及印尼飛往台北的班機，後續另會依試行情況再評估導入至其他航線。

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