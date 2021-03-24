擺出1動作「最快接到單」！住12樓外送員狂點頭：單用砸的一直來

▲不是在找訊號，是在搶第一個接單。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）



記者黃可昀／綜合報導

外送員每天上工都在拚接單量，比別人快搶到單就能早早達標下班，但時常在一個定點等老半天，訂單卻老是被旁邊的同業接走！一名外送員就透露了一個小秘訣，每次接單前做出某個動作就能比別人快搶到單，「友人屢試不爽！」

原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」表示，foodpanda外送員之間流傳一個小秘密，偶爾會見到一排外送員在路邊等單，其中幾個人會伸長手臂站得特別高，看起來像是拿著手機在尋找訊號，其實是在和同業搶單，因為「只要站的比別人高，你就能最快接到單」，朋友每次用這招總是能最快接到單，幾乎沒有失誤過。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲不只熊貓，其他家外送員也有發現這個祕密。（資料照／記者林敬旻攝）



原PO透露，照片中這名高舉左手的外送員，幾分鐘後就騎著機車去跑單了，真的是整群外送員中第一個接到單的，看來站越高真的越容易搶到單。

網友留言，「打雷第一個被打的，人形避雷針」、「想起當初跑吳伯，爬到屋頂接到單」、「單子飛過來的時候會先接到啊，已知用火，我還以為大家都知道」、「自拍桿在手希望無窮」。其他外送員也指出，「難怪坐在5樓家裡客廳看電視，可以接到單，在外面晃沒有」、「難怪住12樓單都像用砸的一樣一直來，還可以在家裡夾單？」