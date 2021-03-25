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毛孩也會過敏！過敏救星LG空氣清淨機「寵物模式」　守護全家人與毛孩健康

▲過敏救星！LG空氣清淨機「寵物模式」，守護全家人與毛孩健康。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝盛帆）

▲過敏救星！LG空氣清淨機「寵物模式」　守護全家人與毛孩健康。（圖／記者謝盛帆攝）

▲三、四月正值季節轉換，加上空污問題，是一年中的過敏高峰期。（圖／記者謝盛帆攝，下同）

三、四月正值換季過敏高峰期，台灣的天氣相較其他國家，更悶熱潮濕，加上空污的問題，容易引起過敏症狀，像是眼睛紅腫、打噴嚏、鼻水流不停等症狀，其實過敏問題不僅會影響到人的健康，毛小孩也會受到影響，根據調查顯示，台灣有66%網友有飼養寵物經驗，毛小孩已成為許多家庭不可缺少的一位成員，家中常見的過敏原，以及季節變化所造成的過敏問題，不只會影響幼兒及家人，也會影響到毛小孩的健康。

▲過敏救星！LG空氣清淨機「寵物模式」　守護全家人與毛孩健康。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼過敏問題不僅會影響到人的健康，毛小孩也會受到影響。

▲過敏救星！LG空氣清淨機「寵物模式」　守護全家人與毛孩健康。（圖／記者謝盛帆攝）

帶著毛小孩來就醫的飼主Jason表示，「因為最近在換季的關係，所以造成牠身上有點掉毛的現象，也有一些過敏的症狀產生，尤其是眼睛還有鼻子附近有發紅的現象」，敦品動物醫院診所醫師劉榮宗說明，「現在有越來越多寵物因為皮膚過敏來就醫，常見部位像是下腹部包含像手肘、腋下，以及大腿內側、大腿後側、尾根部周圍，甚至臉頰四周都是」。

▲過敏救星！LG空氣清淨機「寵物模式」　守護全家人與毛孩健康。（圖／記者謝盛帆攝）

▲飼主Jason表示，「因為最近在換季的關係，所以造成牠身上有點掉毛的現象，也有一些過敏的症狀產生」。

原來人跟寵物一樣都會過敏！

劉榮宗進一步指出，「基本上人和寵物過敏的過敏原都是相似或相同的，例如常見的過敏原為吸入式過敏原、食入式過敏原或接觸式過敏原等，因此想要避免過敏問題，首先要先把家裡的環境清潔乾淨，再來是家裡的床鋪、沙發可以定期清潔，家中的食物也要特別挑選過。最重要的是空氣中的過敏原，其實需要一台功能強大的空氣清淨機，才有辦法有效把空氣中的過敏原去除掉」。

▲過敏救星！LG空氣清淨機「寵物模式」　守護全家人與毛孩健康。（圖／記者謝盛帆攝）

▲敦品動物醫院診所醫師劉榮宗說明，「現在有越來越多寵物因為皮膚過敏來就醫，基本上人和寵物過敏的過敏原都是相似或相同的」。

▲過敏救星！LG空氣清淨機「寵物模式」　守護全家人與毛孩健康。（圖／記者謝盛帆攝）

▲挑選合適的空氣清淨機才能有效將空氣中的過敏原去除掉，醫師建議有養寵物的家庭，可以選擇有寵物模式的空氣清淨機。

醫師也建議，有養寵物的家庭，可以選擇有寵物模式的空氣清淨機，除了將異味、毛髮一網打盡，也能替毛小孩提供乾淨的好空氣。敦品動物醫院在使用LG PuriCare™ 360°空氣清淨機寵物功能增加版後，明顯感受到空氣品質大大提升，空氣也變得更加清新。

▲過敏救星！LG空氣清淨機「寵物模式」　守護全家人與毛孩健康。（圖／記者謝盛帆攝）

▲敦品動物醫院診所護理師黃楚鈞表示，「使用LG PuriCare™ 360°空氣清淨機寵物功能增加版後，整個醫院裡面空氣都變得比較清新」。

▲過敏救星！LG空氣清淨機「寵物模式」　守護全家人與毛孩健康。（圖／記者謝盛帆攝）

▲黃楚鈞提到，「最驚艷的地方在於它的毛髮專用濾網可以拆下來清洗，在維護上面很方便」，只要簡單使用吸塵器就能讓毛髮專用濾網煥然一新，維護十分方便，同時也能降低主濾網的耗損」。

敦品動物醫院診所護理師黃楚鈞表示，「我覺得整個醫院裡面空氣都變得比較清新，動物進出時毛髮氣味過濾的速度都非常非常快，最驚艷的地方在於它的毛髮專用濾網可以拆下來清洗，在維護上面很方便，還有它的光觸媒濾網部分，在過濾動物氣味的時候，也很快速消除它的味道」。

▲過敏救星！LG空氣清淨機「寵物模式」　守護全家人與毛孩健康。（圖／記者謝盛帆攝）

▲LG PuriCare360°空氣清淨機寵物功能增加版，全新升級抗敏 HEPA 13醫療級濾網，極致淨化至 0.01µm，還可過濾極細粉塵高達99.999%。

▲過敏救星！LG空氣清淨機「寵物模式」　守護全家人與毛孩健康。（圖／記者謝盛帆攝）

▲每兩個月在燈光或日光下照射3小時，可以讓光觸媒濾網除臭功能再生。

HEPA 13醫療級濾網加創新寵物模式守護健康再升級

有別於其他品牌，LG PuriCare360°空氣清淨機寵物功能增加版，全新升級抗敏 HEPA 13醫療級濾網，極致淨化至 0.01µm，還可過濾極細粉塵高達99.999%，而每兩個月在燈光或日光下照射3小時，可以讓光觸媒濾網除臭功能再生，每分鐘還能釋放500萬正負奈米離子，達到除臭抑菌零死角，創新「寵物模式」增強下層吸力，將氣流集中到地面，能提升毛髮吸附力，與寵物的體味與毛髮說再見，全方位守護全家人與毛孩健康。

▼創新「寵物模式」增強下層吸力，將氣流集中到地面，能提升毛髮吸附力，全方位守護全家人與毛孩健康。

▲過敏救星！LG空氣清淨機「寵物模式」　守護全家人與毛孩健康。（圖／記者謝盛帆攝）

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