中苗4／6起「供5停2」限水原因曝　一張圖看未來1個半月降雨多慘

▲全台水情持續緊張，經濟部長王美花（圖中）召開中央旱災應變中心工作會議。（圖／經濟部提供）

記者賴文萱／台北報導

旱災中央災害應變中心今（24）日召開跨部會議，指揮官、經濟部長王美花表示，會中決議台中、苗栗地區轉為紅燈，將自4月6日起分區供五停二。不是才剛下過雨？怎麼馬上就宣布限水了？天氣風險公司用一張圖解釋，因為氣候預報顯示，未來一個半月，台灣附近處在嚴重偏乾的環境。

雖然鋒面昨夜報到，昨天至今天全台有雨，不過降雨得超過200毫米才有助於緩解吃緊的水情，但觀察各地實際降雨情形，預估未來二周雨量仍是正常偏少，會中決議加大節水力度。4月6日起苗栗、台中地區（含彰化市及和美、花壇部分地區）由減量供水橙燈轉為分區供水紅燈，分為甲、乙二區輪流採供五天、停二天的節水措施，預估節水率可提升至15%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲根據歐洲模式（ECMWF）預報，未來45天台灣雨水不樂觀。（圖／天氣風險）

天氣風險今在臉書粉專貼出一張圖解釋限水原因，主要是因為氣候預報顯示，未來一個半月，台灣附近處在嚴重偏乾的環境。

根據歐洲模式（ECMWF）對於未來45日的累積降雨預報，越往紅色系表示相較往年平均的降雨越偏少，反之偏藍色系則表示越多。可以看到未來45天中國華南到台灣一帶是明顯偏乾、少雨，而在菲律賓到與中國長江一帶則是雨水偏多。

天氣風險表示，降雨偏少，並不是指不會下雨，而是下的比往年同期的平均少。看到這樣的預報，對水情確實需要更謹慎，以最壞的情境來做打算。不過，氣候預報因時間長，變動程度高，使用時僅能作為趨勢參考，並且需要定期檢視更新。

▲旱災中央災害應變中心今（24）日召開跨部會議，指揮官、經濟部長王美花（圖中）宣佈台中、苗栗地區轉為紅燈，自4月6日起分區供水。（圖／記者林淑慧攝）

另外，高雄地區高屏溪流量持續降低，連江地區南竿水庫蓄水量偏低，加上東莒已由國軍開始載水支援，因應水情變化，自4月1日起高雄地區水情燈號由減壓供水黃燈轉為減量供水橙燈，其中工業用戶自主節水7%，連江地區由水情提醒綠燈轉為減壓供水黃燈。

依據中央氣象局資訊，昨晚至今天上半天全台各地易有局部短暫陣雨，但降雨時間不太持續，對水庫集水區貢獻不大；依據水利署統計，中南部水庫蓄水率仍低於二成，包括寶山第二水庫為8.8%、永和山水庫為8.3%、德基水庫為5.9%、鯉魚潭水庫為11.7%、曾文水庫為15.4%，水情依舊吃緊。

另外，水利署部署之石門、寶二、永和山、明德、鯉魚潭、天輪壩、谷關壩等水庫之地面人工増雨作業小組，從今天凌晨起陸續陸續燃放增雨焰劑，今早八時由國家中山科學研究院於石門、寶二集水區進行高空焰彈增雨作業，以提高降雨效率。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來