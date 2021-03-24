苗栗用水4／6起「供5停2」！10地區減壓限量供水　一張圖秒看懂

▲全台水情持續吃緊，抗旱進入關鍵期。（示意圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

苗栗縣各地的水情嚴峻，水庫蓄水量均低於2成，中央災害應變中心24日決議，苗栗竹南、頭份自4月6日起調整水情燈號為紅燈，並啟動「供5停2」方式進行分區供水，苗栗縣其他自來水供水區域則以全日減壓供水並總量管制節水15%方式執行。

▲苗栗分區供水實施內容。（圖／經濟部提供）

苗栗縣自來水民生供水實施措施如下：

一、竹南頭份地區分甲、乙兩區分區停供，甲區停供期間為周二0時至周三24時，乙區停供期間為周四0時至周五24時，其分區用戶已由自來水公司依供水管路進行區劃，並將逐戶分送通知單。

二、縣內其他自來水供水區域則採全日減壓供水並總量管制節水15%方式執行。包含造橋、後龍、頭屋、苗栗、西湖、公館、通霄、銅鑼、苑裡及三義。

三、另為因應實施分區供水民生、醫療及消防緊急用水，自來水第三區管理處已規劃設置臨時供水站（詳如臨時供水站資料），其中甲區設置25處臨時供水站，乙區設置26處臨時供水站，消防及醫療臨時供水載水點設置14處。

▲苗栗竹南、頭份自4月6日起調整水情燈號為紅燈。（示意圖／資料照片）

工業用水戶自110年4月1日起，節水率將提升至13%（原11%），非工業大用水戶如游泳池、洗車、三溫暖節水率則維持20%。中央災害應變中心表示，為因應水情持續吃緊，希望工業用戶多使用縣內設置水源，減少自來水使用量，使民生所需用水能夠持續，

目前苗栗縣內可供用水如下：

1.後龍鎮大山里設置砂濾級淨水設備，每日可提供民生用水1500噸。

2.竹南頭份水資源回收中心設置RO級淨水設備，產水每日1500噸，可供工業冷卻水及生活次級用水使用。

3.次級用水：苗栗田寮圳水質淨化中心，可提供每日1500噸的次級用水；竹南頭份水資源回收中心，可提供2800噸的次級用水。

苗栗縣府為了應對水情及用水需求，將在苗栗水資中心增設1組RO逆透淨水設備，每日可供水1500噸，預估於5月中旬完成。水利署也計畫在苗栗市經國路旁新鑿10處抗旱水井，完成後每日約可提供1萬噸用水，搭配淨水設備淨水後即可供民眾用水。

