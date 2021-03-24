　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

3日雨量進帳80萬噸難解渴！寶二水庫蓄水量不升反降　僅剩8.9%

▲3日雨量進帳80萬噸還是「渴」　寶二水庫蓄水量僅剩8.9%。（圖／翻攝台灣水庫即時水情）
▲新竹地區一連3日陸續下雨，但水庫進帳仍然不多，依然無法解決缺水問題。（圖／翻攝台灣水庫即時水情）

記者陳凱力／新竹報導

新竹地區蓄水庫一連多月的饑渴終於獲得些許緩解，至周日起連下多日雨，雖無大雨進帳，但一連3日的斷斷續續雨量，也為寶山及寶二水庫帶來43.2毫米的降雨量、進帳13萬噸水，目前即時水情的數字雖無大幅度上升，不過待山區及上坪堰的水陸續流入水庫後，預估將有80萬噸雨水進入水庫，旱象雖仍緊張，但算帶來好消息。

寶山水庫現蓄水量為102.66萬噸，蓄水率跌破20.3%；寶二水庫蓄水量現為276.42 萬噸、蓄水率跌破8.9%，與昨日（22日）相比，寶山水庫水量上升0.40%，但寶二水庫水量依然下降了0.11%。

▲寶二水庫蓄水率剩3成！寶山水庫只能再撐29天　竹科啟動2大節水措施。（圖／記者陳凱力攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲寶山水庫去年還有3成的蓄水量，未料一整年無颱風，造成蓄水量一路往下掉，至今僅剩2成的水量。（資料照／記者陳凱力攝）

為了解旱，中央、地方動作連連，包括啟用頭前溪高灘地17口備援水井，每日可供3萬噸水、台水公司提前完成通水的桃園－新竹備援管路，每日可從桃園調供20萬噸水、縣府祭出開放園區解禁鑿井，至6月底前，每日約可供應9萬噸工業用水，同時寶山、寶二水庫出水量也由每日30萬噸降到20萬噸以下。

日前有民間反應，隨著竹科發展越來越盛，工廠越蓋越多，用水量大增，寶二水庫供量原本就吃緊，更容易受氣候威脅，希望能建置第三座水庫，目前縣府也在研議是否新建第3座離槽式水庫，或在鳳山溪水域新建攔河堰，讓鳳山溪也可取水供用，多管齊下，希望不止短期解渴目標，還能排除長遠威脅。

►「Apple Watch Series 6(GPS)44mm藍色鋁金屬錶殼+海軍深藍色運動錶帶」

►新竹關西情殺命案！夫殺死妻後再自戕　送醫搶救中

►帳單催繳變綁票案主謀　新竹婦接一通電話2千萬棺材本全飛了

►竹北再現排隊秒殺建案潮？　消保官：假新聞不澄清重罰2500萬

►竹縣徵收保管金高達6.2億　「田僑仔」可能就是你：不領充公！

ET快訊
被老婆趕出房「2兒睡沙發同進退」 　他組隊嗆：不向惡勢力低頭
石油卡在蘇伊士運河！長榮貨輪卡住「油價恐飆漲」
快訊／首例！千萬發票沒人領　店家竟複製發票爽A慘遭搜索

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

羨慕朋友吃海底撈「狂被招待」　員工曝2撇步：學起來超實用

六信高中餐飲創意課程　傳統創新又文青

男送養貓咪列12條件！「限女生、每周家訪30次」　網酸：找女友？

AZ疫苗累計3218人已接種　今再配送給14家醫院！

給1千萬也不會改名鮭魚！這名議長3關鍵曝決心　年輕人都笑了　

本來在超商「醒來躺在樓上病床」！值班醫師沉痛勸：想好再讀醫科

張上淳打AZ疫苗首日出現「畏寒、低度發燒」　用藥退燒恢復

3日雨量進帳80萬噸難解渴！寶二水庫蓄水量不升反降　僅剩8.9%

粉專質疑蘇貞昌「閉門打假疫苗」　陳時中：交由法務單位研議

台帛旅遊團4／1首飛！陳時中透露：會到機場看一下流程

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

媒體狂報為免費改名全日本傻眼 人父痛心：原來我養的是鮭魚卵

七星潭明星狗咬傷臘腸遭飼主狠踹 6犬曾遭總裁咬傷...2關鍵成導火線

Lulu裸身「女上男下」床戰邱澤　狂搖6小時全身汗「叫聲全都錄」

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

男孩聽爸喊「臭小子」秒崩潰！ 媽媽暖心解釋：是充滿愛的意思

羨慕朋友吃海底撈「狂被招待」　員工曝2撇步：學起來超實用

六信高中餐飲創意課程　傳統創新又文青

男送養貓咪列12條件！「限女生、每周家訪30次」　網酸：找女友？

AZ疫苗累計3218人已接種　今再配送給14家醫院！

給1千萬也不會改名鮭魚！這名議長3關鍵曝決心　年輕人都笑了　

本來在超商「醒來躺在樓上病床」！值班醫師沉痛勸：想好再讀醫科

張上淳打AZ疫苗首日出現「畏寒、低度發燒」　用藥退燒恢復

3日雨量進帳80萬噸難解渴！寶二水庫蓄水量不升反降　僅剩8.9%

粉專質疑蘇貞昌「閉門打假疫苗」　陳時中：交由法務單位研議

台帛旅遊團4／1首飛！陳時中透露：會到機場看一下流程

羨慕朋友吃海底撈「狂被招待」　員工曝2撇步：學起來超實用

3.5 秒加速破百！英倫硬頂跑車「F1特別版」547萬開上路

GU彩妝終於來了！日妞狂推眼影盤、口紅色號公開　390元起包色不心疼

六信高中餐飲創意課程　傳統創新又文青

行銷雲林農產「超賣」力　縣府大廳直播秀號召網友來＋1

把情敵做成人彘...千古第一后死了200年還被啪啪？史料令人超吃驚

桃園球場雨勢不斷　獅猿之戰延期

奇葩牧師宣稱「聞屁發大財」！信眾爽被坐臉

快訊／水情拉警報「台中、苗栗供五停二」　王美花：未來二周水情仍偏少

長榮貨輪傳擱淺前「全船跳電」！橫向卡蘇伊士運河　最新衛星照曝

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

生活熱門新聞

即／雨神來了！大水彈+閃電在家門口

好市多上架「專櫃連帽外套」大打37折！

獨／張鮭魚之夢不忍了　要漢來海港、福勝亭道歉

強回波通過！今全台中獎雨最多時間曝　南部終於下了

噴100萬「越南妻來台1個月落跑」！夫當街潑屎

老婆偷花8000裝避孕器！人夫臉綠：已結紮1年多

過繼兒子給富堂哥　他曝階級心酸

獨／張鮭魚之夢曝上課慘狀：被譏笑、老師要他回家

長榮貨輪卡蘇伊士運河事故原因曝

餐會狂A蝦　張鮭魚之夢「超貪背影」遭翻出

今晚全台中獎通通有雨！2區雨最大

大胃王路路爆職災！「整口爛牙」貧血加劇

Netflix代碼公開！「100040」全是18禁

鹿港女高中生花65元買蛋糕中千萬　發票弄丟了

更多熱門

相關新聞

高雄左營、鼓山2里今晚緊急停水　影響9.5萬戶

高雄左營、鼓山2里今晚緊急停水　影響9.5萬戶

高雄左營區鼎新橋旁23日自來水管線突然破裂漏水，水公司緊急搶修，左營區及鼓山區一帶用戶，將於23日晚間10時至隔天下午2時停水，呼籲民眾提早儲水備用。

缺料影響大於缺水！　群創董事長洪進揚：備妥水車

缺料影響大於缺水！　群創董事長洪進揚：備妥水車

水情嚴峻恐「供5停2」　蘇貞昌：史上最乾旱的一次

水情嚴峻恐「供5停2」　蘇貞昌：史上最乾旱的一次

沒在管缺水！大學生「慶生砸水球」：就想玩啊

沒在管缺水！大學生「慶生砸水球」：就想玩啊

2021 水庫乾涸見底的世界水資源日

2021 水庫乾涸見底的世界水資源日

關鍵字：

缺水停水寶山水庫寶二竹科

讀者迴響

熱門新聞

越南老婆逃婚　千人一看照片懂了：難怪逃跑

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

福原愛「1通視訊電話」鐵了心不回頭！

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！

助拍羅志祥影片　洛克被妹拉回家

即／雨神來了！大水彈+閃電在家門口

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

好市多上架「專櫃連帽外套」大打37折！

網紅公布口交惡徒姓名　辣嗆南投縣警局

臭味噁到想吐！陽大醫護遭爆「嫌棄已逝癌友」

天公爐撈未開眼虎爺！埋香灰睡翻

23歲正妹甜交富少博士！1年後全身變形亡

獨／張鮭魚之夢不忍了　要漢來海港、福勝亭道歉

詹惟中被爆「退養浪貓」！　回應了

長榮貨櫃輪卡在蘇伊士運河

更多

最夯影音

更多
水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要
見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面