3日雨量進帳80萬噸難解渴！寶二水庫蓄水量不升反降　僅剩8.9%



▲新竹地區一連3日陸續下雨，但水庫進帳仍然不多，依然無法解決缺水問題。（圖／翻攝台灣水庫即時水情）

記者陳凱力／新竹報導

新竹地區蓄水庫一連多月的饑渴終於獲得些許緩解，至周日起連下多日雨，雖無大雨進帳，但一連3日的斷斷續續雨量，也為寶山及寶二水庫帶來43.2毫米的降雨量、進帳13萬噸水，目前即時水情的數字雖無大幅度上升，不過待山區及上坪堰的水陸續流入水庫後，預估將有80萬噸雨水進入水庫，旱象雖仍緊張，但算帶來好消息。

寶山水庫現蓄水量為102.66萬噸，蓄水率跌破20.3%；寶二水庫蓄水量現為276.42 萬噸、蓄水率跌破8.9%，與昨日（22日）相比，寶山水庫水量上升0.40%，但寶二水庫水量依然下降了0.11%。

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▲寶山水庫去年還有3成的蓄水量，未料一整年無颱風，造成蓄水量一路往下掉，至今僅剩2成的水量。（資料照／記者陳凱力攝）

為了解旱，中央、地方動作連連，包括啟用頭前溪高灘地17口備援水井，每日可供3萬噸水、台水公司提前完成通水的桃園－新竹備援管路，每日可從桃園調供20萬噸水、縣府祭出開放園區解禁鑿井，至6月底前，每日約可供應9萬噸工業用水，同時寶山、寶二水庫出水量也由每日30萬噸降到20萬噸以下。

日前有民間反應，隨著竹科發展越來越盛，工廠越蓋越多，用水量大增，寶二水庫供量原本就吃緊，更容易受氣候威脅，希望能建置第三座水庫，目前縣府也在研議是否新建第3座離槽式水庫，或在鳳山溪水域新建攔河堰，讓鳳山溪也可取水供用，多管齊下，希望不止短期解渴目標，還能排除長遠威脅。

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