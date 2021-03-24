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玩鬼屋密室逃脫！2對情侶嚇到「互換女友」下場超慘...全網笑翻

▲影子,鬼屋（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲鬼屋（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者邱茀濱／綜合報導

密室逃脫遊戲越來越興盛！不過，河南商丘日前有2對情侶組隊去玩「鬼屋」密室逃脫，未料4人被扮成鬼的工作人員嚇個半死，一陣混亂中還交換了女友抱在一起，其中一對情侶甚至當場吵了起來，讓現場員工看傻眼，下秒快步離開現場。畫面曝光後，笑翻不少網友。

▲▼2對情侶玩密室逃脫，男子嚇到都抱錯女友。（圖／翻攝微博）

▲2對情侶玩密室逃脫，男子嚇到都抱錯女友。（圖／翻攝微博，下同）

綜合陸媒報導，2對情侶22日組團去玩鬼屋主題的密室逃脫，過程中他們到了一間小房間，只見一名披頭散髮的白衣女員工右手指引著方向，下秒他們準備開門繼續前進時，門後突然跳出另一名扮成鬼的員工，嚇得4人魂飛魄散。

▲▼2對情侶玩密室逃脫，男子嚇到都抱錯女友。（圖／翻攝微博）

監視器畫面顯示，2對情侶原本一前一後走著，在驚嚇的一瞬間，2名男子本能地抱住女朋友。不過，仔細一看男子都抱錯女友，其中一名女子發現不對勁後，下秒轉頭就朝男友狂捶，4人直接在現場吵了起來，讓一旁兩名員工看傻，最後選擇默默離開現場。

▲▼2對情侶玩密室逃脫，男子嚇到都抱錯女友。（圖／翻攝微博）

畫面一曝光，不少網友笑說，「鬼都看懵逼了哈哈哈哈」、「吃起醋來鬼也不怕了」、「NPC:好像這個情況更嚇人，咱們先撤」、「把工作人員嚇著了」、「緣分讓你們相遇密室以外，命運卻讓你們驚慌中錯抱」、「笑暈了」、「刺激」、「鬼默默走開」。

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