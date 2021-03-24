　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

帥氣紅敞篷台72線雨中撞護欗！車頭爛毀氣囊爆　駕駛受傷送醫　

▲1輛馬自達雙門敞篷車，因天雨路滑不慎失控自撞護欄，造成車頭損毀駕駛受傷送醫。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲1輛馬自達雙門敞篷車，因天雨路滑不慎失控自撞護欄，造成車頭損毀駕駛受傷送醫。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣台72線東西向快速道路，24日上午7時許發生1起小客車自撞護欄意外；1名男子駕駛馬自達雙門敞篷車，行經台72線新東大橋附近時，疑似天雨路滑發生「水漂效應」，失控撞上護欄，救護人員到場後趕緊協助送醫，所幸沒有生命危險。

苗栗縣消防局表示，24日上午7時50分接獲通報，指稱在台72線東西向快速道路於新東大橋往頭屋方向內側車道有小客車自撞事故，救護人員到場後，發現為1輛馬自達雙門敞篷跑車自撞內側護欄，駕駛已自行脫困下車，但因安全氣囊爆開，造成胸悶男子就醫。

▲1輛馬自達雙門敞篷車，因天雨路滑不慎失控自撞護欄，造成車頭損毀駕駛受傷送醫。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲1輛馬自達雙門敞篷車，因天雨路滑不慎失控自撞護欄，造成車頭損毀駕駛受傷送醫。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據了解，這名男子因為趕著上班，加上天雨路滑而發生水漂效應的狀況，才會失控撞上護欄，造成車頭受損，安全氣囊爆開。專家建議，連續大雨不僅讓路面濕滑，在車速較快的高快速道路上，更容易被水霧影響視線，因此在雨中行駛時，盡量以不造成壅塞的前提下，遵守速限或適度降低車速行駛，以免高速加重水漂效應。

Her今天推出「CK中性淡香水二款任選」可選擇CK one 或 CK be，100ml，原價2050元，特價599元。

►驚悚畫面曝！苗栗男騎單車橫越馬路　小貨車直接撞飛傷重亡

ET快訊
阿兵哥買飲料大喊「我要腦殘」店員憋笑　下秒見1動作忍不住了
4人以下公司要納保！政院明拍板「勞工職災保險法」千萬人受惠
快訊／遊覽車自撞蘇花山壁6死！駕駛100萬元交保
長榮貨輪擱淺插土近照曝光！船首整個刺進蘇伊士運河河岸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

爽勾人妻業務「激情纏綿」還產子…小王設計師扭頭密報！下場最慘

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金　5月帶球嫁男公關：總身家1.7億

2土狗攻擊柴犬．咬傷女主人　桃園男辯腳沒力：來不及阻止

中和男開車衝撞！警員翻身開槍超危險　他躲回家跟女友吸毒嗨翻

茶飲店前股東竄改統一發票想撈千萬　「隨機檢查碼」露餡

快訊／遊覽車自撞蘇花山壁6死！　駕駛「100萬元交保候傳」

搭訕女子、少男載往深山猥褻性侵　新竹之狼判刑5年

同袍湧羅尚樺靈堂追思！學弟手繪「Q版空軍」悼：剩下的事，我們扛

「冰紙」揪貪警！擦擦筆狂A警光山莊住宿費　詐200萬遭起訴

前南投縣長李朝卿貪污案再遭判刑定讞　刑度加總達108年

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

媒體狂報為免費改名全日本傻眼 人父痛心：原來我養的是鮭魚卵

Lulu裸身「女上男下」床戰邱澤　狂搖6小時全身汗「叫聲全都錄」

七星潭明星狗咬傷臘腸遭飼主狠踹 6犬曾遭總裁咬傷...2關鍵成導火線

男孩聽爸喊「臭小子」秒崩潰！ 媽媽暖心解釋：是充滿愛的意思

宜蘭生魚片10片280元！男喊不新鮮 一咬「鮭魚冰沙口感」引網友論戰

爽勾人妻業務「激情纏綿」還產子…小王設計師扭頭密報！下場最慘

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金　5月帶球嫁男公關：總身家1.7億

2土狗攻擊柴犬．咬傷女主人　桃園男辯腳沒力：來不及阻止

中和男開車衝撞！警員翻身開槍超危險　他躲回家跟女友吸毒嗨翻

茶飲店前股東竄改統一發票想撈千萬　「隨機檢查碼」露餡

快訊／遊覽車自撞蘇花山壁6死！　駕駛「100萬元交保候傳」

搭訕女子、少男載往深山猥褻性侵　新竹之狼判刑5年

同袍湧羅尚樺靈堂追思！學弟手繪「Q版空軍」悼：剩下的事，我們扛

「冰紙」揪貪警！擦擦筆狂A警光山莊住宿費　詐200萬遭起訴

前南投縣長李朝卿貪污案再遭判刑定讞　刑度加總達108年

台糖加油站今起全面暫停洗車業務　盤點34座救旱井支援用水

台中苗栗4／6起「供5停2」！多久前該儲水？...7大須知一次看

iPhone 13渲染圖曝光！瀏海終於有變化　頂規版將衝破6.5萬？

新屋入厝前的最後一步！裝潢後清潔工程是什麼？行情價格報你知

沙發影響男主人運勢！盤點10大NG擺法　頭上有燈也中槍

攝影迷歷史控必看！超過600幅珍貴畫面首曝光　還有霧社事件寫真帖

達成慈善捐200萬助弱勢棺木代金　張麗善致謝：行善非有錢人專利

F-5戰機新彈射椅只會用1年？　空軍：將納入新式飛機構型設計

中國影視平台Bilibili將在香港上市　有望籌集735億元台幣

衝擊百萬戶！大台中用水「供五停二」分區表曝　 公立泳池暫關閉

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

社會熱門新聞

越南老婆逃婚　千人一看照片懂了：難怪逃跑

網紅公布口交惡徒姓名　辣嗆南投縣警局

白車硬衝校門斑馬線險撞學生　無良駕駛找到了

租特斯拉出遊…闖紅燈撞撞機車　女駕駛：自動駕駛的錯

高雄男下國道「直衝加油站爆炸」　當場燒成焦屍

嘉義24歲女醫檢師頭部碎裂　遭大貨車撞死

快訊／丁允恭桃色風波案　遭

台北3女囚驚爆脫逃　揪男友摩鐵開趴

即／首例！桃園店家複製發票欲奪千萬頭獎

高雄男「駕車撞加油站」爆火球燒死　監視器影片曝光

羅尚樺妻子悲痛發文「你把餘生全給了我」

群交趴賠掉工作！穆川申自曝靠「一根棒棒」找回自信

真的被檢舉！小商人嗆南投：徵人改名選議員

羅尚樺妻淚崩！挺孕肚返事故地招魂

更多熱門

相關新聞

宜蘭市東港橋機車撞護欄　騎士手腳骨折送醫

宜蘭市東港橋機車撞護欄　騎士手腳骨折送醫

宜蘭市東港橋上2日中午發生機車自撞護欄意外，因撞擊力巨大，手腳骨折騎士躺外車道上、機車橫躺於內車道，零件碎片散落內外車道，男騎士送醫救治，並無酒駕情形，警方釐清肇事原因中。。一對好心情侶在事發時，停車為受傷騎士撐傘遮陽直到人送醫止。

開車6個要點防止「水漂」釀大禍

開車6個要點防止「水漂」釀大禍

梅雨季開車6個要點防止水漂釀禍

梅雨季開車6個要點防止水漂釀禍

慘遇水漂效應　86甩尾轉2圈撞3車

慘遇水漂效應　86甩尾轉2圈撞3車

天雨路滑轎車撞機車　騎士撿回一命

天雨路滑轎車撞機車　騎士撿回一命

關鍵字：

馬自達敞篷車自撞護欄水漂效應

讀者迴響

熱門新聞

越南老婆逃婚　千人一看照片懂了：難怪逃跑

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！

福原愛「1通視訊電話」鐵了心不回頭！

助拍羅志祥影片　洛克被妹拉回家

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

即／雨神來了！大水彈+閃電在家門口

好市多上架「專櫃連帽外套」大打37折！

臭味噁到想吐！陽大醫護遭爆「嫌棄已逝癌友」

獨／張鮭魚之夢不忍了　要漢來海港、福勝亭道歉

網紅公布口交惡徒姓名　辣嗆南投縣警局

天公爐撈未開眼虎爺！埋香灰睡翻

23歲正妹甜交富少博士！1年後全身變形亡

詹惟中被爆「退養浪貓」！　回應了

長榮貨櫃輪卡在蘇伊士運河

更多

最夯影音

更多
水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要
見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面