帥氣紅敞篷台72線雨中撞護欗！車頭爛毀氣囊爆　駕駛受傷送醫　

▲1輛馬自達雙門敞篷車，因天雨路滑不慎失控自撞護欄，造成車頭損毀駕駛受傷送醫。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣台72線東西向快速道路，24日上午7時許發生1起小客車自撞護欄意外；1名男子駕駛馬自達雙門敞篷車，行經台72線新東大橋附近時，疑似天雨路滑發生「水漂效應」，失控撞上護欄，救護人員到場後趕緊協助送醫，所幸沒有生命危險。

苗栗縣消防局表示，24日上午7時50分接獲通報，指稱在台72線東西向快速道路於新東大橋往頭屋方向內側車道有小客車自撞事故，救護人員到場後，發現為1輛馬自達雙門敞篷跑車自撞內側護欄，駕駛已自行脫困下車，但因安全氣囊爆開，造成胸悶男子就醫。

據了解，這名男子因為趕著上班，加上天雨路滑而發生水漂效應的狀況，才會失控撞上護欄，造成車頭受損，安全氣囊爆開。專家建議，連續大雨不僅讓路面濕滑，在車速較快的高快速道路上，更容易被水霧影響視線，因此在雨中行駛時，盡量以不造成壅塞的前提下，遵守速限或適度降低車速行駛，以免高速加重水漂效應。

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