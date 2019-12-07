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轎車失控撞機車　騎士被撞飛3公尺掉落水溝幸撿回一命

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記者沈繼昌／桃園報導

桃園市鄭姓男子7日清晨駕車行經龜山區青山路段，疑因大雨導致天雨路滑，轎車失控自撞山壁再撞上旁邊機車，其中機車歐姓騎士被撞落路旁3公尺深水溝，警消據報趕往救援拉起後，歐姓騎士滿臉是血、雙手撕裂傷，所幸意識清楚無生命危險，肇事原因正由警方釐清中。

▲桃園市龜山區7日清晨鄭姓男子駕車疑因天雨路滑撞上機車，導致騎士翻落對向3公尺水溝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山區7日清晨鄭姓男子駕車疑因天雨路滑撞上機車，導致騎士翻落對向3公尺水溝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山區7日清晨鄭姓男子駕車疑因天雨路滑撞上機車，救護人員將歐姓騎士救起送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山區7日清晨鄭姓男子駕車疑因天雨路滑撞上機車，救護人員將歐姓騎士救起送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警分局調查，25歲的鄭姓男子清晨6時許駕車行經龜山區青山路段，疑因天雨路滑，轎車先失控擦撞護欄再反彈撞上同向機車，導致34歲的歐姓騎士摔車，人還跌落路旁3公尺深的水溝呻吟，鄭姓男子則未受傷。

▲桃園市龜山區7日清晨鄭姓男子駕車因天雨路滑自撞還撞上機車，導致車頭毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山區7日清晨鄭姓男子駕車因天雨路滑自撞還撞上機車，導致車頭毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防人員趕抵後以雙節梯、擔架與繩索將歐男拉上路面，發現歐男滿臉鮮血且雙手撕裂傷，還好意識清楚，救護人員為其清洗傷口止血後送醫治療，龜山分局員警調閱路旁監視器與肇事駕駛行車記錄器，以釐清確實肇事原因。

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