快訊／新莊工廠火警！火勢從1樓「往上延燒」黑煙狂竄…警消搶救中

記者陳雕文、戴若涵／新北報導

新北市新莊區化成路349巷一處鐵皮工廠24日下午2時許發生火警！火勢由一樓一路延燒到樓上，陣陣黑煙不斷冒出，廠內人員急忙撤離。警消人員獲報到場，出動51名打火兄弟灑水灌救中，詳細起火原因仍有待火調人員進一步調查釐清。

▲▼新莊一處工廠發生火警。（圖／記者陳雕文攝，下同）

據了解，該廠房一邊做塑膠射出、一邊做鋼模，塑膠射出那側發生火警，所幸僅燒到塑膠材料和雜物、沒有燒到機台，現場燃燒面積約25平方公尺，共疏散15男4女，都是該廠的員工。