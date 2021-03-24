鹿港女高中生花65元買蛋糕中千萬　慘！找不到發票無法兌換

記者唐詠絮／彰化報導

今年1至2月期統一發票本周四開獎，不過，去年11到12月期千萬特奬「77815838」仍有6張未領，其中1張是鹿港在地女高中生到85度C、花65元買「金沙松鼠」蛋糕中千萬的發票，業者得知消息後直呼「真的太幸運了」，還掛紅布條放鞭炮慶祝，目前女高中生還找不到發票，至今仍未去領獎。

▲鹿港女高中生花65元買蛋糕中千萬特別獎。（圖／鹿港85度C民族店提供，以下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

鹿港85度C民族店業者張瑜芳表示，一開始女高中生和一名同學進店，同學先買了一個「金沙松鼠」小蛋糕，後來她看到「金沙松鼠」的造型太卡哇伊，也忍不住轉身折返也買了一個，在這樣的機緣巧合之下，中了千萬大獎。

張瑜芳說，民族店自2012年營業至今，首度開出大獎，而且還是千萬元最大獎，認為「金沙松鼠」一定是錢鼠，會招財也帶來喜氣，也希望這名幸運兒多多到店內消費，更期盼民眾到鹿港時，可以藉著這名幸運兒的喜氣，帶動消費刺激經濟。

▲鹿港85度C民族店開出統一發票千萬特別獎。

未料女高中生中獎至今仍未去領獎，中獎新聞報導後，女高中生得知同行的同學沒有中獎，更加覺得自己中獎機率高，但也因為找不到發票，還曾一家人前往店家詢問當時情形，但至今還是沒找到發票，還未領獎，張瑜芳說，現在就只能等待奇蹟出現了。

至於中獎發票弄丟，有沒有可能補發的情形，財政部中區國稅局秘書梁永欽指出，一旦發票遺失，即使補印也無法證明；除非是紙本電子發票，存入載具，才能領取這筆千萬元獎金，領獎日期自2月6日開始，直到5月5日，現在也只能請中獎人能找到這張正本發票。

►檢警放假情資抓雙屍案內鬼！媒體爆發寫小說大戰

►Apple Watch S6特價快衝！不用抬手也能看清錶面 監測血氧超方便